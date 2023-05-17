Как победить рак, попасть на тайную виллу Dior, прокатиться на беззвучном байке и выбрать лучшее rosé. Скоро выходит летний номер JANA Luxury!
16 июня выходит летний номер журнала JANA Luxury.
В свежем номере:
Илона Фаустова: Блондинка в химии. Профессор, модель, кинопродюсер и просто красавица рассказывает о том, как успеть все и сразу! По пунктам: как Тартуский университет использует крупнейший грант на исследования – 90 миллионов евро и каким образом благодаря этому можно будет победить рак, а также о бэкстейдже и диете супермоделей и работе на съемочной площадке с Кристофером Ноланом.
Как не испортить отпуск мечты? И что делать, если вдруг что-то пошло не так? На эти вопросы отвечают Анастасия Коваленко-Кылварт, Анатолий Эйн, Илона Калдре, Ирина Свидлов, Юрий Братчик.
Как найти идеального экскурсовода? В своей колонке о том, на что обратить внимание, чтобы подготовиться к экскурсии, делится известный нарвский гид Александр Опенко.
Как попасть на тайную виллу Dior и о чем не пишут справочники по дресс-коду. Так нужно или не нужно надевать колготки на официальный прием? Как стать счастливой обладательницей лука с подиума? И сколько стоит платье от кутюр? Обо всем этом и сказочном гостеприимстве одного из самых известных домов моды поговорим с постоянной гостьей парижских показов и закрытых вечеринок Dior .
Riga Fashion Week: Восток по-европейски и эко-гранж
Tallinn Fashion Week: Самое время для новых приключений!
Актуальный образ этого лета: в стиле Барби. Ведущие эксперты рассказывают, как выбрать свадебное платье, каким должен быть макияж и прическа невесты, а также гостий свадебной и любой другой летней вечеринки.
Пляжная красота: позаботимся не только о выборе хорошего SPF-крема для лица и для тела, но также о защите волос и множестве других важных нюансов, о которых зачастую не задумываемся.
Выбираем трендовый и вкусный свадебный торт — праздничный и сладкий финал вечеринки!
Рецепты: севиче из лосося и манго плюс идеальное мясо на гриле в медовой глазури!
В розовом цвете. Мифы и история главного вина лета – rosé. И, конечно, рекомендации сомелье, как выбрать классные розовые вина и с чем их подавать.
Электробайк: беззвучный полет по шоссе.
Таинственный Рюген – самый солнечный остров Германии: шикарные исторические виллы, ретрошезлонги, смотровая площадка на вершинах деревьев, Королевский трон...
Плюс гороскоп, новости мира моды, красоты, дизайна интерьера, а также идеи, чем заняться этим летом!
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Весенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Новый летний номер журнала выйдет из печати 16 июня.
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