Стиль Меган Фокс: 7 правил стиля секс-дивы Голливуда

Важно отметить, что Меган любит эпатировать публику. Скромность – не про нее. Актриса всегда выбирает исключительно откровенные и чрезмерно сексуальные вещи, которые невозможно оставить без внимания. Также у Фокс есть свой свод правил при выборе образов для ковровых дорожек и мероприятий.

Кожаные вещи

Меган Фокс обожает кожаные вещи. И неважно, что именно это будет. Актрису можно увидеть и в байкерской кожаной куртке, и в облегающем кожаном комбинезоне. Также она носит кожаные платья. Но если миди выглядит довольно стильно, то мини с глубоким декольте – это, на наш взгляд, перебор. Такой образ уместен только для тематической вечеринки.

А вот выбор цветов впечатляет: Меган носит не только привычные черные кожаные модели, но и красные, зеленые, сиреневые.

Брючный костюм с кроп-топом

Брючный костюм оверсайз + кроп-топ – один из самых популярных трендов последних лет. И Меган, кажется, он особенно пришелся по душе. У Фокс идеальная фигура и красивый пресс, так что она может себе позволить оголить живот.

Главное правило – выбирать брюки с завышенной талией.

Платья с глубоким декольте и разрезом до бедра

Для ковровых дорожек актриса чаще выбирает платья с глубоким декольте и вырезом до бедра. И конечно, перед фотографами она выставляет одну ногу вперед (как однажды это делала Анджелина Джоли). Откровенно? Да. Зато так снимки Меган попадают во все соцсети.

Повторять этот образ за Фокс можно, если на вечернем мероприятии тоже хотите эпатировать публику.

Очень короткие платья

Фокс нравятся и короткие платья. И если они закрывают область декольте, то выглядят очень стильно. К тому же ноги актрисы – просто мечта.

„Голые“ наряды

Наряды из прозрачной ткани или „голые“ платья сегодня в тренде у звезд. Меган, конечно, не смогла обойти эту тенденцию.

Но, в отличие от многих, под подобное платье она всегда надевает закрытое нижнее белье.

Монохромные образы