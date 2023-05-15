Идеален для первой жары: латвийский чай из сирени(1)
Обязательно попробуйте заварить чай из цветов сирени. Его научились заваривать в Латвии. Вкус – просто невероятный. Он имеет характерную горчинку и отлично утоляет жажду, пишет Telegraf.
Сирень для заваривания нужно собирать вдали от дорог, лучше всего – в сельской местности. По вкусу добавляется сахар, мед и лимон – для регулировки вкуса. Как приготовить этот напиток рассказали на портале food.segodnya.ua.
Ингредиенты:
3 стакана цветков сирени;
4 стакана кипятка;
лимон, сахар, мед или кленовый сироп для подачи.
Способ приготовления:
Цветы сирени без зеленых чашелистиков помещаем в большую, желательно термостойкую емкость. Заливаем их крутым кипятком.
Сосуд с чаем лучше оставить на ночь. Утром жидкость процеживаем. Цветы можно выбросить – весь вкус напитка они уже отдали.
Теперь у нас есть заварка. Она ощутимо горькая. По своему вкусу разбавляем ее водой и добавляем подсластитель.
Также в чай можно добавить лимон. И, как и ароматный имбирный чай, его можно подавать холодным — со льдом.