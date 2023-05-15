Рецепты
15.05.2023, 14:52

Идеален для первой жары: латвийский чай из сирени

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1982549942
1982549942
ФОТО: Chamille White | Shutterstock

Обязательно попробуйте заварить чай из цветов сирени. Его научились заваривать в Латвии. Вкус – просто невероятный. Он имеет характерную горчинку и отлично утоляет жажду, пишет Telegraf.

Сирень для заваривания нужно собирать вдали от дорог, лучше всего – в сельской местности. По вкусу добавляется сахар, мед и лимон – для регулировки вкуса. Как приготовить этот напиток рассказали на портале food.segodnya.ua.

Ингредиенты:

  • 3 стакана цветков сирени;

  • 4 стакана кипятка;

  • лимон, сахар, мед или кленовый сироп для подачи.

Способ приготовления:

  1. Цветы сирени без зеленых чашелистиков помещаем в большую, желательно термостойкую емкость. Заливаем их крутым кипятком.

  2. Сосуд с чаем лучше оставить на ночь. Утром жидкость процеживаем. Цветы можно выбросить – весь вкус напитка они уже отдали.

  3. Теперь у нас есть заварка. Она ощутимо горькая. По своему вкусу разбавляем ее водой и добавляем подсластитель.

Также в чай можно добавить лимон. И, как и ароматный имбирный чай, его можно подавать холодным — со льдом.

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