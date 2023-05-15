ФОТО | Выставка в центре Ülemiste раскрывает скрытые грани материнства

Цель выставки – показать публике роли матерей с их реальными чувствами, сопоставив действительность с общественными заблуждениями. „В век социальных сетей все труднее отличить, что реально, а что нет, поскольку мы показываем только то, чем хотим поделиться. В то же время язык изображений является мощным инструментом, с помощью которого можно передать неприукрашенную повседневность и сопровождающие материнство усилия“, - пояснила руководитель по ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм.

На фотографиях представлены две крайности. С одной стороны, улыбающаяся мать, женщина в знакомой и привычной публике материнской роли, а с другой стороны, реальная женщина, с ее настоящими чувствами в повседневных ситуациях. Матери изображены в различных ролях: уборщицы, учителя, шоферы, повара и т. д.

По словам организатора выставки и руководителя MTÜ Parenthood Аделе Рюйтель, материнство – это гораздо больше, чем просто воспитание детей: „Матери – это сильные и разносторонние люди, которые ежедневно выполняют множество ролей и обязанностей. Выставка позволяет взглянуть на материнство через разные призмы и показать его многогранность. Мы хотим, чтобы общество увидело ценность матерей, ценило нас и защищало всеми возможными способами, в том числе и на законодательном уровне“.

Фотовыставка „Многоликое материнство“ открыта в атриуме центра Ülemiste с 11 по 31 мая 2023 года и бесплатна для всех. Подготовленная с помощью партнеров выставка рассказывает историю материнства и множества материнских ролей, а также знакомит с результатами опроса и статистическими данными о благополучии матерей в мире и в Эстонии.