ФОТО | Кейт Миддлтон не всегда была иконой стиля. Смотрите, как она выглядела до того, как стала принцессой
Сейчас весь мир знает принцессу Уэльскую Кэтрин как эталон элегантности и стиля. päeval teame Walesi printsess Catherine'i kui ühte maailma kõige elegantsema riietumisstiiliga naisterahvast. See pole aga sugugi alati nii olnud.
Конечно же, с годами менялась и мода, и вкус самой Кейт Миддлтон, но в ее безупречном внешнем виде большую роль также играют и стилисты, которых до становления принцессой у нее, естественно, не было.
Смотрите, как стиль Кейт менялся сквозь года!
Один из любимых дизайнеров принцессы - Сара Бёртон из модного дома Alexander McQueen, которая создала ее свадебное платье и наряд, который был на Кейт на коронации Карла III.
Кейт Миддлтон также не раз почитала память покойной принцессы Дианы через свой стиль. Например, она носила похожие платья или же украшения, принадлежавшие Диане.