Вся правда об автозагаре. Какое средство выбрать, чтобы золотистый оттенок кожи радовал как можно дольше?

Итак, как добиться самого лучшего, реалистичного результата без каких-либо пятен и полос? Да, состав современных автозагаров максимально проработан для предотвращения возможных неприятных разводов, но есть все же определенное ноу-хау, как ими пользоваться. И если не соблюдать несколько правил, на идеальный результат рассчитывать не приходится.