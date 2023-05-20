Журнал Яна
20.05.2023, 07:30

Вся правда об автозагаре. Какое средство выбрать, чтобы золотистый оттенок кожи радовал как можно дольше?

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ФОТО: verona studio | Shutterstock

Cезон пляжей, открытых платьев и коротких юбок в Эстонии все ближе, и хотелось бы к нему подготовиться, чтобы не выглядеть эдакой бледной поганкой. Журнал JANA Luxury предлагает разобраться, как выбрать автозагар, и главное, как правильно его наносить, чтобы добиться безупречного и стойкого результата.

Итак, как добиться самого лучшего, реалистичного результата без каких-либо пятен и полос? Да, состав современных автозагаров максимально проработан для предотвращения возможных неприятных разводов, но есть все же определенное ноу-хау, как ими пользоваться. И если не соблюдать несколько правил, на идеальный результат рассчитывать не приходится.

Сделайте скраб или пилинг

Поскольку автозагар вступает в реакцию с верхним роговым слоем кожи, состоящим из мертвых клеток, для достижения наиболее ровного и стойкого результата важно скрабировать скопившиеся и отшелушивающиеся клетки. Лучше всего сделать пилинг за...

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