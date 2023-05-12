Рецепты
12.05.2023, 15:00

РЕЦЕПТ | Полезный салат с куриными колбасками, идеальный для жаркой погоды

 
ФОТО: Nõo Lihatööstus

Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн рекомендует приготовить с колбасками гриль легкий салат, чтобы привычное весенне-летнее меню стало разнообразнее и полезнее. Особенно хорош он будет в жаркую погоду, которую обещают на выходные!

„Большинство людей просто готовит сырые колбаски на гриле и ест их как самостоятельное блюдо, но их также можно использовать в качестве компонента салата. Овощи и правильно подобранная заправка могут превратить колбаски в настоящее гастрономическое впечатление, но при этом блюдо будет полезным и не скажется плохо на фигуре“, – рассказал автор необычного салата Марко Кокманн. В качестве главного ингредиента быстрого салата шеф использовал колбаски с мясом бройлера бренда Nõo Fitlap.

Салат:

  • 1 упаковка сырых колбасок Fitlap с мясом бройлера

  • 1 головка салата Айсберг (ледяного салата) среднего размера

  • 1 помидор среднего размера

  • 1 огурец

  • 1 небольшая кольраби

  • 1 упаковка салатного микса

  • 1 горшочек ростков гороха

Заправка:

  • 60 г греческого йогурта

  • 1 раздавленный зубчик чеснока

  • 1 небольшой пучок свежего базилика

  • сок половины лимона

  • 1 ст. л. вустерского соуса

  • 1 ч. л. меда

  • соль и молотый перец по вкусу

Рецепт:

Для заправки смешайте раздавленный чеснок, измельченный базилик и все остальные ингредиенты (можно использовать для этого погружной миксер).

Колбаски приготовьте на гриле, запеките в духовке или поджарьте на сковороде. Использовать можно и колбаски, оставшиеся со вчерашнего ужина. Нарежьте колбаски на небольшие кусочки.

Помойте и измельчите остальные компоненты салата так, как вам нравится, и смешайте всё. Сбрызните салат заправкой и наслаждайтесь вкусным весенне-летним блюдом.

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