РЕЦЕПТ | Полезный салат с куриными колбасками, идеальный для жаркой погоды

„Большинство людей просто готовит сырые колбаски на гриле и ест их как самостоятельное блюдо, но их также можно использовать в качестве компонента салата. Овощи и правильно подобранная заправка могут превратить колбаски в настоящее гастрономическое впечатление, но при этом блюдо будет полезным и не скажется плохо на фигуре“, – рассказал автор необычного салата Марко Кокманн. В качестве главного ингредиента быстрого салата шеф использовал колбаски с мясом бройлера бренда Nõo Fitlap.