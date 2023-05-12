РЕЦЕПТ | Полезный салат с куриными колбасками, идеальный для жаркой погоды
Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн рекомендует приготовить с колбасками гриль легкий салат, чтобы привычное весенне-летнее меню стало разнообразнее и полезнее. Особенно хорош он будет в жаркую погоду, которую обещают на выходные!
„Большинство людей просто готовит сырые колбаски на гриле и ест их как самостоятельное блюдо, но их также можно использовать в качестве компонента салата. Овощи и правильно подобранная заправка могут превратить колбаски в настоящее гастрономическое впечатление, но при этом блюдо будет полезным и не скажется плохо на фигуре“, – рассказал автор необычного салата Марко Кокманн. В качестве главного ингредиента быстрого салата шеф использовал колбаски с мясом бройлера бренда Nõo Fitlap.
Салат:
1 упаковка сырых колбасок Fitlap с мясом бройлера
1 головка салата Айсберг (ледяного салата) среднего размера
1 помидор среднего размера
1 огурец
1 небольшая кольраби
1 упаковка салатного микса
1 горшочек ростков гороха
Заправка:
60 г греческого йогурта
1 раздавленный зубчик чеснока
1 небольшой пучок свежего базилика
сок половины лимона
1 ст. л. вустерского соуса
1 ч. л. меда
соль и молотый перец по вкусу
Рецепт:
Для заправки смешайте раздавленный чеснок, измельченный базилик и все остальные ингредиенты (можно использовать для этого погружной миксер).
Колбаски приготовьте на гриле, запеките в духовке или поджарьте на сковороде. Использовать можно и колбаски, оставшиеся со вчерашнего ужина. Нарежьте колбаски на небольшие кусочки.
Помойте и измельчите остальные компоненты салата так, как вам нравится, и смешайте всё. Сбрызните салат заправкой и наслаждайтесь вкусным весенне-летним блюдом.