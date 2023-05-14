Что всегда лежит в косметичке у телеведущей Елены Соломиной?

Елена Соломина, телеведущая ETV+:

Моя жизнь и косметичка делятся на жизнь в эфире и публичном пространстве, где надо светить лицом, и личное пространство, где я избегаю светить чем бы то ни было и потому совсем не использую декоративную косметику.

Профессиональный грим каждое буднее утро – это серьезное испытание для кожи, которое имеет еще дополнительные последствия: мне приходится часто умываться – с утра, после эфира, после тренировки и вечером. Чтобы не покупать дорогие кремы в промышленных масштабах, я разработала свою систему.

С утра я наношу CeraVe – это универсальный увлажняющий крем, он прекрасно подходит моей капризной коже – не дает блеска, убирает стянутость. Во время нанесения грима интереснее всего заглянуть в косметичку нашего гримера Олеси Рааг. Во-первых, ее косметичка размером с ручную кладь, во-вторых, она тщательно отбирает для меня косметику – у меня „свои“ кисточки, пудры, тени, тушь и помада. Естественно, всю косметику, которую я покупаю, сначала наносит мне Олеся.

Тени у меня Tom Ford: дежурная палетка и праздничная баночка с блеском – одно прикосновение пальцем создает праздник на глазах. Тональный крем на водной основе Make up for Ever, но чаще всего после тренировки наношу кремы с тональным эффектом: открытие этого года – Hydrapeptide Solar Defense Tinted и верный Tinted Balansing Cream от Janssen. Но до крема идет еще одно открытие этого года – Power Serum Hydropeptide, он дорогой, но того стоит. Крем под глаза уже много лет от La Biosthetique.

Кстати, каждое утро начинается с массажного роллера, который беру и в поездки – ReFa, отлично убирает отечность и тонизирует кожу. Еще короткие штрихи к моей косметичке – гель для бровей Bobby Brown, помаду использую только, когда выхожу в люди, – в основном Yves Saint Laurent, а чаще всего использую бальзам для губ или легкий гель Clarins.