Что всегда лежит в косметичке у телеведущей Елены Соломиной?

Елена Соломина, телеведущая ETV+:

Тени у меня Tom Ford: дежурная палетка и праздничная баночка с блеском – одно прикосновение пальцем создает праздник на глазах. Тональный крем на водной основе Make up for Ever, но чаще всего после тренировки наношу кремы с тональным эффектом: открытие этого года – Hydrapeptide Solar Defense Tinted и верный Tinted Balansing Cream от Janssen. Но до крема идет еще одно открытие этого года – Power Serum Hydropeptide, он дорогой, но того стоит. Крем под глаза уже много лет от La Biosthetique.