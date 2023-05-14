Кто она - среднестатистическая мама в Эстонии? Департамент статистики раскрывает интересные данные

Среднестатистической матери в Эстонии в среднем 56 лет.

У трети матерей есть высшее образование.

Согласно исследованию об использовании времени, мать несовершеннолетнего ребенка в день в среднем смотрит 84 минуты телевидения и читает книгу 23 минуты. А вот женщины, у которых нет несовершеннолетних детей, смотрят телевизор по 135 минут и читают по 42 минуты. То есть, на 51 и 19 минут больше, чем мамы несовершеннолетних детей!

При этом на уборку матери несовершеннолетних детей тратят столько же времени, что и матери, у кого все дети уже совершеннолетние - в день в среднем по 39 минут и 38 минут соотвественно.

43% матерей находятся в законном браке.

Доля матерей выше всего на Хийумаа, где 77,24% женщин являются мамами. А вот ниже всего доля матерей в Харьюмаа, где 68,6% женщин - мамы. При этом в Харьюмаа матери в среднем самые молодые – средний возраст составляет 54,8 лет.