Кто она - среднестатистическая мама в Эстонии? Департамент статистики раскрывает интересные данные(5)
В честь Дня матери работники Департамента статистики посмотрели, что говорят последние переписи населения и исследования о том, какой является среднестатистическая мать в Эстонии. Вот несколько интересных фактов!
Матери и их дети
Согласно данным переписи населения, то есть по состоянию на 31.12.2021 в Эстонии проживало 424 224 матерей. 71,6% девушек и женщин от 15 лет и старше являются матерями.
У 32,4% матерей только сыновья, у 31,3% - только дочери, а 36,3% матерей воспитывают как сыновей, так и дочек.
В Эстонии, по состоянию на данные последней переписи населения, 125 матерей, которым уже как минимум 100 лет.
В Эстонии проживает 131 мать, родившая 10 или больше детей.
У чуть более четверти матерей Эстонии (26%) все дети еще несовершеннолетние.
Что описывает эстонских матерей?
Среднестатистической матери в Эстонии в среднем 56 лет.
У трети матерей есть высшее образование.
Согласно исследованию об использовании времени, мать несовершеннолетнего ребенка в день в среднем смотрит 84 минуты телевидения и читает книгу 23 минуты. А вот женщины, у которых нет несовершеннолетних детей, смотрят телевизор по 135 минут и читают по 42 минуты. То есть, на 51 и 19 минут больше, чем мамы несовершеннолетних детей!
При этом на уборку матери несовершеннолетних детей тратят столько же времени, что и матери, у кого все дети уже совершеннолетние - в день в среднем по 39 минут и 38 минут соотвественно.
43% матерей находятся в законном браке.
Доля матерей выше всего на Хийумаа, где 77,24% женщин являются мамами. А вот ниже всего доля матерей в Харьюмаа, где 68,6% женщин - мамы. При этом в Харьюмаа матери в среднем самые молодые – средний возраст составляет 54,8 лет.
14 мая свой день рождения отмечают 1245 матерей.
Дорогие читательницы, поздравляем с Днем матери!