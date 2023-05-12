Если нет возможности обратиться к психологу: 5 способов поддержать себя

Ведите дневник эмоций

Записывать свои чувства – очень терапевтично. И важно делать это от руки, а не в заметках телефона. Купите блокнот и каждый день пишите все, что захотите: как прошел день, как вы себя чувствовали, какое было настроение, какие мысли посещали, что хотите исправить в жизни. Выкладывайте на бумагу все накопившиеся эмоции. Не бойтесь перескакивать с темы на тему. Также необязательно перечитывать написанное.

Здесь важно просто „освободить“ подсознание, выговориться в письменной форме. Вот увидите, вам станет легче. Повторяйте эту практику каждый день перед сном. Также можно вести дневник эмоций в течение дня: в определенные заранее установленные часы или когда становится морально сложно.

Нарисуйте свою боль

Арт-терапия у психологов тоже очень популярна. И она особенно подходит тем, кому сложно высказываться или проговаривать неприятную ситуацию.

Возьмите лист бумаги, цветные карандаши, фломастеры или краски. И просто рисуйте все, что захотите. Никто не будет судить ваше творчество. Вы делаете это только для себя. Не стоит стараться и равняться на великих художников. Изобразите все, что угодно, даже простую абстракцию или пятна разного цвета.

В процессе представляйте неприятную ситуацию, которая тревожит, и выплескивайте ее на бумагу. Погрузитесь в этот процесс. Можно сделать несколько рисунков. Остановитесь, когда почувствуете облегчение.

Cлушайте подкасты и лекции психологов

В последнее время подкастов и лекций от психологов стало довольно много. Причем на любую тему – от психотравм до тревожности и панических атак. Наверняка вы сможете найти что-то полезное и для себя. К тому же часто специалисты дают доступные и практичные советы, подходящие большинству.

Выполняйте практики дыхания

Уже давно доказано, что практики дыхания помогают быстро успокоиться и наладить нервную систему. В сети можно найти много упражнений. Самое простое – глубоко дышать с задержкой дыхания по системе „4-7-8“.