Если нет возможности обратиться к психологу: 5 способов поддержать себя
Обращаться к психологу – совершенно нормально. Это говорит лишь о том, что вы заботитесь о своем ментальном здоровье, вам нужна помощь и поддержка. Стесняться этого не стоит. Но что делать, если пока нет средств на специалиста? В этом случае помогут проверенные способы, которые рекомендуют эксперты, пишет mail.ru.
Ведите дневник эмоций
Записывать свои чувства – очень терапевтично. И важно делать это от руки, а не в заметках телефона. Купите блокнот и каждый день пишите все, что захотите: как прошел день, как вы себя чувствовали, какое было настроение, какие мысли посещали, что хотите исправить в жизни. Выкладывайте на бумагу все накопившиеся эмоции. Не бойтесь перескакивать с темы на тему. Также необязательно перечитывать написанное.
Здесь важно просто „освободить“ подсознание, выговориться в письменной форме. Вот увидите, вам станет легче. Повторяйте эту практику каждый день перед сном. Также можно вести дневник эмоций в течение дня: в определенные заранее установленные часы или когда становится морально сложно.
Нарисуйте свою боль
Арт-терапия у психологов тоже очень популярна. И она особенно подходит тем, кому сложно высказываться или проговаривать неприятную ситуацию.
Возьмите лист бумаги, цветные карандаши, фломастеры или краски. И просто рисуйте все, что захотите. Никто не будет судить ваше творчество. Вы делаете это только для себя. Не стоит стараться и равняться на великих художников. Изобразите все, что угодно, даже простую абстракцию или пятна разного цвета.
В процессе представляйте неприятную ситуацию, которая тревожит, и выплескивайте ее на бумагу. Погрузитесь в этот процесс. Можно сделать несколько рисунков. Остановитесь, когда почувствуете облегчение.
Cлушайте подкасты и лекции психологов
В последнее время подкастов и лекций от психологов стало довольно много. Причем на любую тему – от психотравм до тревожности и панических атак. Наверняка вы сможете найти что-то полезное и для себя. К тому же часто специалисты дают доступные и практичные советы, подходящие большинству.
Выполняйте практики дыхания
Уже давно доказано, что практики дыхания помогают быстро успокоиться и наладить нервную систему. В сети можно найти много упражнений. Самое простое – глубоко дышать с задержкой дыхания по системе „4-7-8“.
Сделайте глубокий вдох через нос, мысленно отсчитывая четыре секунды. Затем задержите дыхание, мысленно отсчитывая семь секунд. Теперь выдохните через нос или рот, отсчитав восемь секунд. Повторите до 20 раз, пока не станет легче.
Медитируйте
Медитации тоже положительно влияют на наше ментальное здоровье. Ведь в процессе вы фокусируетесь не на своих чувствах, а дыхании или образе. И это очень хорошо разгружает мозг.
Сядьте в удобную позу с прямой спиной, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, а затем сконцентрируйтесь на области между бровей (в йоге ее называют „третий глаз“). Продолжайте дышать и думать только о точке между бровей. Для атмосферы можно зажечь свечи и включить умиротворяющую музыку. Попробуйте медитировать хотя бы по пять минут в день. Гарантируем, после каждой практики вы будете чувствовать спокойствие и умиротворение.
P.S. Также в непростые периоды жизни важно быть на связи с близкими людьми. Не бойтесь просить о помощи или просто выговариваться тем, кому доверяете. Это очень важно.