12.05.2023, 07:30
ФОТО | Самые яркие и стильные в сборе! Смотрите, кто пришел на главный модный показ этой весны
ФОТО: Kalev Lilleorg
В среду вечером модная публика стеклась в Круизный терминал в Таллинне, чтобы насладиться ярким зрелищем - показом дизайнеров Embassy of Fashion Альдо Ярвсоо, Кейтлин Бахманн и Рийны Пылдроос.
Конечно же, сами гости тоже не оплошали и оделись с иголочки. Дресс-код мероприятия был весенний, поэтому среди гостей были распространены образы, полные ярких и сочных цветов, хотя многие пришли и в черном. Но и черный может быть цветом весны, почему бы и нет? Особенно эстонской весны.
Смотрите, во что были одеты гости грандиозного модного показа!