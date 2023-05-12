ФОТО | Самые яркие и стильные в сборе! Смотрите, кто пришел на главный модный показ этой весны

Конечно же, сами гости тоже не оплошали и оделись с иголочки. Дресс-код мероприятия был весенний, поэтому среди гостей были распространены образы, полные ярких и сочных цветов, хотя многие пришли и в черном. Но и черный может быть цветом весны, почему бы и нет? Особенно эстонской весны.