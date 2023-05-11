ФОТО | Пресвятая модная троица! В Круизном терминале прошел грандиозный показ эстонских дизайнеров Embassy of Fashion

Показ не просто так носит название „Trinity“, что в переводе с английского означает „троица“. Алдо Ярвсоо, Кейтлин Бахманн и Рийна Пылдроос уже создают свои коллекции буквально рука об руку на протяжении более 20 лет. С того момента, как они закончили Эстонскую художественную академию EKA, они трудились в одной студии, основав творческое объединение Embassy of Fashion.

Поэтому неудивительно, что и свои весенние коллекции дизайнеры показали вместе, как и делали до этого на Таллиннской недели моды. В этот раз их грандиозный показ переместился на просторы нового Круизного терминала, что находится в портовой зоне Таллинна.

Кажется, более идеального места для проведения показа найти было невозможно! Стеклянная стена с панорамным видом на море и круизные лайнеры пропускала в зал лучи закатного весеннего солнца, что делало показ коллекций особенно волшебным, когда модели вышагивали по 200-метровому подиуму на глазах у зрителей.

Открыла показ коллекций несравненная и вечно молодая Ану Саагим, сразу задав задорный тон всему мероприятию. Кажется, этой женщине все к лицу - ну или просто одежда дизайнеров настолько хороша! Вышли на сцену и другие известные эстонки. Например, на показе состоялся дебют самой популярной женщины Эстонии - светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт.

Первым показал свою коллекцию Альдо Ярвсоо. главным сюрпризом было то, что вслед за яркими платьями из тюля на подиум вышли совершенно черные образы. Любит наш народ в весенне-летнем сезоне одеваться как можно ярче, но черный все равно остается самым стильным цветом, поэтому не стоит его недооценивать. Особенно интересны в движении вырезы на платьях, которые будто их порезали лезвием - они то появляются, то исчезают при движении.

Кетлин Бахманн использовала в коллекции ставшую ее фишкой технику плиссировки. Особенно запомнился финальный „образ невесты“ с белым развивающимся кимоно. Как же он красиво смотрелся в лучах закатного солнца!