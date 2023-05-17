Знаете ли вы о „Кафе Смерти“ в Таллинне? Лена Лайне: „Теперь есть возможность врачевать душу человека, оказывать ему профессиональную психологическую поддержку“(3)
Знали ли вы о такой профессии, как танатопсихолог? Говорить о смерти непросто, и на помощь приходит именно этот специалист. Таллиннский танатопсихолог Лена Лайне даже организовала „Кафе Смерти“, где собираются желающие поговорить за чашкой чая о беспокоящих их вопросах, связанных со смертью. Подробнее о работе и жизни Лены читайте в интервью rusDelfi!
— Расскажите о своей работе, с какими людьми вы сталкиваетесь каждый день, как они вас находят?
— Я танатопсихолог. Говорю с людьми о смерти и околосмертных проблемах.
Год назад я организовала в Таллинне „Кафе Смерти“, где собираются желающие поговорить за чашкой чая о беспокоящих их вопросах, связанных со смертью. Иногда придет человек в кафе и понимает необходимость прийти ко мне на консультацию. Это хорошая возможность сделать первый шаг в свой страх (если такой имеется).
Около 10 лет я работала консультантом на телефоне доверия, куда обращались люди с кризисными вопросами. Острой необходимости в поиске клиентов не было. А сейчас они находят меня через страницу в Инстаграме, часто передают мой контакт через знакомых, так называемое „сарафанное радио“.
— Как вы пришли в эту профессию, где ей можно научиться?
— Изначально я работала юристом-международником в области военных преступлений. Все мои клиенты либо сами пострадали от войны, либо потеряли своих близких. Поэтому второе образование просто дополнило мою деятельность. Теперь есть возможность врачевать душу человека, оказывать ему профессиональную психологическую поддержку. Танатопсихолог – специалист, который помогает пережить горе и утрату. Мое образование сложилось из клинической и кризисной психологии и философских курсов о смерти и танатологии. Сейчас я исследую религиозную составляющую этого вопроса.
— В какие ситуации попадают ваши клиенты, приведите примеры.
— Чаще всего обращаются те, кто столкнулся с потерей и утратой. А также столкнувшиеся с экзистенциальным страхом смерти. Эти обстоятельства не дают им нормально жить, растить детей, заниматься работой.
Иногда обращаются люди, которые не знают, как общаться со своими близкими, когда те узнают о смертельном диагнозе. Что говорить? Что делать? Как не навредить? Как справиться?
Встречаются родители, которые не знают, как говорить с детьми о смерти. Что говорить, если уходят старшие родственники. Как мягко объяснить происходящее ребенку.
Было также несколько клиенток с перинатальными потерями, после которых очень сложно решиться на беременность. Обычно мы с ними формируем устойчивый эмоциональный фон и снижаем тревогу, что благоприятствует появлению малыша.
— Всем ли людям, которые пережили горе, нужна помощь специалиста или кто-то может справиться сам?
— Я верю в силу самопомощи. Специалист – это костыль. Но чтобы бегать, нужно все-таки от костыля избавляться. Несомненно, важно обращаться к специалисту, если самому сложно справиться. Иногда достаточно и одной консультации, чтобы понять, как действовать.
Если обратиться к истории, то специалистов раньше и не было. Их роль выполняли священники, плакальщицы. Они выводили человека из оцепенения, возвращали к эмоциям, к жизни, давали надежду.
— Вы, получается, каждый день работаете с негативными эмоциями, как это влияет на вас, вы становитесь более циничной или напротив? Как вам удается заряжать людей энергией и верой?
— С уверенностью скажу, что те, кто знает меня, скажут, что цинизма во мне нет совсем.
Когда работаешь со сложными делами, эмпатия – основной компонент работы психолога. Сопереживанием прокладывается дорога к сердцу и душе человека. По-другому никак.
Как получается заряжать людей? Получая психологическую разрядку у психолога, человек идет жить свою жизнь. Консультация – как первая ступень, от которой уже проще оттолкнуться. Конечно, мы обсуждаем, где искать источники энергии и как помочь себе, но за человека эту работу никто не сделает. Вообще, пойти в психотерапию – это огромный и сложный шаг, потому что придется меняться, а это всегда непросто.
Да, кстати, юмор тоже помогает.
— Сколько в Эстонии зарабатывает танатопсихолог?
— Жаль, что нельзя посмотреть именно эту позицию в департаменте статистики, но уверена, что примерно так же, как и другие направления в психологии.
— Откуда вы берете положительные эмоции, что вас заряжает, может есть какие-то хобби?
— Я в целом очень позитивный человек. Всегда найду возможность посмеяться.
Основной источник радости – дети, муж и собаки. Люблю готовить, еда всегда дает ощущение жизни. Это то, чем ты можешь порадовать близких.
В дополнение скажу, что у меня у самой несколько лет постоянной терапии. Каждый психолог должен заботиться и о своем ментальном и психическом здоровье. Это важная жизненная и профессиональная составляющая.
— Расскажите о вашем спектакле „Твоя Мила“, который состоялся в начале мая. Как все прошло, планируются ли еще постановки?
— Изначально у меня была идея книги о моем детстве, о бабушке, которую я потеряла в 14 лет. Но в итоге получилась небольшая терапевтическая пьеса – „Твоя Мила“.
Ее главная цель – показать зрителям, среди которых были и мои клиенты, что переживать утрату можно и таким образом тоже, это способ проработать свои чувства и отпустить свое горе.
Эмоциональная разрядка была у всех. У меня и у зрителей.
Было два показа. И на данный момент эта пьеса выполнила свою роль. Есть планы на спектакль для детей. Посмотрим, как пойдет.