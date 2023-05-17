Знаете ли вы о „Кафе Смерти“ в Таллинне? Лена Лайне: „Теперь есть возможность врачевать душу человека, оказывать ему профессиональную психологическую поддержку“

— Расскажите о своей работе, с какими людьми вы сталкиваетесь каждый день, как они вас находят?

— Я танатопсихолог. Говорю с людьми о смерти и околосмертных проблемах.

Год назад я организовала в Таллинне „Кафе Смерти“, где собираются желающие поговорить за чашкой чая о беспокоящих их вопросах, связанных со смертью. Иногда придет человек в кафе и понимает необходимость прийти ко мне на консультацию. Это хорошая возможность сделать первый шаг в свой страх (если такой имеется).

Около 10 лет я работала консультантом на телефоне доверия, куда обращались люди с кризисными вопросами. Острой необходимости в поиске клиентов не было. А сейчас они находят меня через страницу в Инстаграме, часто передают мой контакт через знакомых, так называемое „сарафанное радио“.

— Как вы пришли в эту профессию, где ей можно научиться?

— Изначально я работала юристом-международником в области военных преступлений. Все мои клиенты либо сами пострадали от войны, либо потеряли своих близких. Поэтому второе образование просто дополнило мою деятельность. Теперь есть возможность врачевать душу человека, оказывать ему профессиональную психологическую поддержку. Танатопсихолог – специалист, который помогает пережить горе и утрату. Мое образование сложилось из клинической и кризисной психологии и философских курсов о смерти и танатологии. Сейчас я исследую религиозную составляющую этого вопроса.

— В какие ситуации попадают ваши клиенты, приведите примеры.

— Чаще всего обращаются те, кто столкнулся с потерей и утратой. А также столкнувшиеся с экзистенциальным страхом смерти. Эти обстоятельства не дают им нормально жить, растить детей, заниматься работой.

Иногда обращаются люди, которые не знают, как общаться со своими близкими, когда те узнают о смертельном диагнозе. Что говорить? Что делать? Как не навредить? Как справиться?

Встречаются родители, которые не знают, как говорить с детьми о смерти. Что говорить, если уходят старшие родственники. Как мягко объяснить происходящее ребенку.