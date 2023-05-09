ФОТО | Жемчужный чокер, розовый костюм и золото для выступления: Кэти Перри сияла на коронации Карла III

Для выступления на ней было специально созданное британским модным домом Vivienne Westwood платье из ткани металлик золотого цвета, силуэт которого напоминал одежду XVIII века. Дизайн платья должен был создать атмосферу величия периода Барокко.

Когда певица пела свой хит „Roar“, то ей подпевала дочка принца Уильям и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта.

До этого поп-дива появилась на публике костюме Vivienne Westwood и жемчужном чокере с подвеской в виде короны. Лацкан пиджака украшал большой лиловый цветок. Перри завершила образ шляпой с вуалью и маленькой белой сумочкой.

Кэти Перри посвятила песню „Firework“ его величеству королю Карлу III.

Певица также рассмешила публику своим поведением на коронации. Его застали за тем, как она много раз снимала селфи, а под конец она споткунулась и чуть не упала.

Кроме того, она не сразу нашла свое место на церемонии коронации в церкви - ей даже пришлось спрашивать помощи. Позже в Twitter она пошутила, что мол ребята не волнуйтесь - место свое нашла.