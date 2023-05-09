ФОТО | Нестандартная красота: 9 знаменитостей, которых критиковали, а они назло стали невероятно популярными
Кто-то, чтобы его заметили, подгоняет внешность под стандарты красоты. А эти звёзды мировой величины не стали ничего менять и остались собой, доказав, что талант важнее внешнего вида, пишет „Лайф“.
На что большинство зрителей обращают внимание, увидев Бенедикта Камбербэтча в первый раз, так это на его необычную и даже немного странную внешность. Потом уже поклонники кино оценивают талант британца. Например, во время проб на роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса, которая и принесла Камбербэтчу невероятную популярность, кандидатуру Бенедикта чуть было не отклонили. „Недостаточно сексуален и красив“, — сказали ему тогда. Но в последний момент всё-таки дали шанс. Поэтому сегодня Бенедикт Камбербэтч — один из самых известных британских актёров.
Мерил Стрип
Мерил Стрип могла сыграть Дуэн в „Кинг-Конге“, однако на роль утвердили Джессику Лэнг, а не её. В это трудно поверить, но одной из величайших актрис современности отказали. Когда Стрип пришла на пробы „Кинг-Конга“, продюсер Дино де Лаурентис на родном для себя итальянском воскликнул, обращаясь к сыну: „Зачем ты позвал эту свинью? Эта женщина уродлива“. И был в шоке, когда Мерил ответила на этом же языке: „Мне очень жаль, что я разочаровала вас“.
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс была ангелочком Victoria's Secret, а потом стала ведущей культового реалити-шоу „Топ-модель по-американски“. Это ей принадлежит фраза „Улыбайтесь глазами“. Удивительно и невероятно, но в начале модельной карьеры Тайру сильно критиковали за её „несовершенные“ формы и даже уволили за нестандартную фигуру. После Бэнкс в прямом эфире выступила с речью, призвав всех интернет-критиков поцеловать её „неидеальные формы“. Эта речь до сих пор пользуется невероятной популярностью.
Знаменитая Сойка-пересмешница из „Голодных игр“ тоже могла не попасть в утверждённый список актёров. Дело в том, что у героини Дженнифер Лоуренс тяжёлая судьба, она жила впроголодь. Поэтому первым делом на пробах обращали внимание на комплекцию артисток. Лоуренс так и сказали, что она не похожа на голодающую. Однако в итоге утвердили на главную роль, сегодня актриса — частый гость на „Оскаре“.
И в „Хрониках Нарнии“ играла, и в фильме „Мстители: Финал“, и много где ещё. В Голливуде до сих пор ходят споры о внешности Тильды Суинтон. С одной стороны, она отталкивающая и специфичная, с другой — невероятно притягательная и необычная. Первое время режиссёры боялись давать британской актрисе роли в фильмах именно из-за облика Тильды. Стоило Суинтон раскрыться и показать талант, как выстроилась очередь из тех, кто жаждет снять звезду в своих картинах.
Главная звезда сериала „Секс в большом городе“ часто подвергалась насмешкам из-за внешнего вида. Сару Джессику Паркер обзывали „лошадью“ из-за вытянутой формы лица и крупных зубов, а ещё актриса часто попадала в рейтинги самых несексуальных знаменитостей (а иногда и возглавляла их). Но критика не помешала Паркер сниматься в популярных картинах и стать настоящей иконой стиля.
Тейлор Лотнер
Когда в каст „Сумерек“ пришёл Тейлор Лотнер и заявил, что собирается играть мачо-оборотня, над ним чуть не посмеялись. Режиссёр и команда заметили, что актёр какой-то „хилый“, и сначала отказали. В итоге Тейлор стал чуть ли не секс-символом у подростков после того, как ему всё-таки дали роль Джейкоба.
Ещё одна любимица миллионов и ещё одна знаменитость, которую часто отправляют в антирейтинги женщин-звёзд, называя несексуальной и некрасивой. А в итоге что? Фанаты со всего мира следят за каждым шагом Бритни в этот непростой для неё период, поддерживают и восхищаются. Ни одна туса не обходится без песен Спирс. Если это не мировое признание, то что?
Секс-символ прошлого столетия, неподражаемая и невероятно привлекательная Софи Лорен в начале карьеры тоже подвергалась критике. Например, когда она пришла на кастинг к будущему мужу, кинопродюсеру Карло Понти, тот не дал Софи роль, а посоветовал скинуть пару килограммов, укоротить нос и поработать над итальянским акцентом. Единственное, на что из условий согласилась Софи, — изменить произношение. Лицо своё девушка любила и что-либо во внешности менять не собиралась. Своим нравом Софи Лорен покорила Понти, получила роль и после стала невероятно популярной актрисой.