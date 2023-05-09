ФОТО | Нестандартная красота: 9 знаменитостей, которых критиковали, а они назло стали невероятно популярными

На что большинство зрителей обращают внимание, увидев Бенедикта Камбербэтча в первый раз, так это на его необычную и даже немного странную внешность. Потом уже поклонники кино оценивают талант британца. Например, во время проб на роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса, которая и принесла Камбербэтчу невероятную популярность, кандидатуру Бенедикта чуть было не отклонили. „Недостаточно сексуален и красив“, — сказали ему тогда. Но в последний момент всё-таки дали шанс. Поэтому сегодня Бенедикт Камбербэтч — один из самых известных британских актёров.

Мерил Стрип

Мерил Стрип могла сыграть Дуэн в „Кинг-Конге“, однако на роль утвердили Джессику Лэнг, а не её. В это трудно поверить, но одной из величайших актрис современности отказали. Когда Стрип пришла на пробы „Кинг-Конга“, продюсер Дино де Лаурентис на родном для себя итальянском воскликнул, обращаясь к сыну: „Зачем ты позвал эту свинью? Эта женщина уродлива“. И был в шоке, когда Мерил ответила на этом же языке: „Мне очень жаль, что я разочаровала вас“.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс была ангелочком Victoria's Secret, а потом стала ведущей культового реалити-шоу „Топ-модель по-американски“. Это ей принадлежит фраза „Улыбайтесь глазами“. Удивительно и невероятно, но в начале модельной карьеры Тайру сильно критиковали за её „несовершенные“ формы и даже уволили за нестандартную фигуру. После Бэнкс в прямом эфире выступила с речью, призвав всех интернет-критиков поцеловать её „неидеальные формы“. Эта речь до сих пор пользуется невероятной популярностью.

Знаменитая Сойка-пересмешница из „Голодных игр“ тоже могла не попасть в утверждённый список актёров. Дело в том, что у героини Дженнифер Лоуренс тяжёлая судьба, она жила впроголодь. Поэтому первым делом на пробах обращали внимание на комплекцию артисток. Лоуренс так и сказали, что она не похожа на голодающую. Однако в итоге утвердили на главную роль, сегодня актриса — частый гость на „Оскаре“.