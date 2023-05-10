Дизайнер назвала пять фасонов платьев, которые идут всем

С запáхом

Платья с запáхом продолжают оставаться актуальным элементом женского гардероба с 70-х годов, давая женщинам с любой формой тела возможность выглядеть женственно и одновременно чувствовать себя комфортно.

Оно визуально скрывает широкие бедра, подчеркивает грудь и тонкую талию, и его можно носить круглый год с сандалиями, шляпками или сапогами по щиколотку.

Кстати, впервые платье с запáхом было разработано Эльзой Скиапарелли в 30-х годах прошлого века. Позднее, в 70-х годах, его заново придумала Диана фон Фюрстенберг. Она использовала разноцветную ткань джерси для своих платьев, которые до сих пор сохранили свою магию.

Маленькое черное платье

Классика, которая подходит всем типам фигур. Это платье идеально подчеркивает женственность и может быть адаптировано под разные стили.

Оно было популяризировано знаменитым французским модельером Коко Шанель в 20-х годах прошлого столетия. В те времена черное платье использовалось только для траурных случаев, но Шанель решила изменить эту традицию, создав платье, которое можно носить по любому случаю. В 1926 году появилось ее первое платье из черной ткани, оно имело короткий рукав и простой крой. Платье было разработано Шанель как ответ на необходимость создания универсальной одежды для женщин, которая могла бы быть уместна как для деловых встреч, так и для вечеринок. Эта модель до сих пор остается универсальной, придает уверенности, подчеркивает женственность, а к тому же никогда не выходит из моды.

Прямое

Платья прямого кроя идут большинству типов фигур, потому что они не прилегают к телу и создают прямые линии, которые не подчеркивают недостатки фигуры. Обычно они шьются из мягких и комфортных тканей, которые не сковывают движений, что делает их идеальным вариантом для повседневной носки.

Они подходят как для повседневной жизни, так и для более официальных мероприятий, легко могут быть адаптированы под различные стили и аксессуары. Это позволяет создавать различные образы, начиная от классического до более смелых и ярких.