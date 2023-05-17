Вы не должны защищать детей от разочарований, и вот почему
Разочарования — важный этап взросления, и родителям необходимо научить ребенка с ними справляться. Рассказываем, как это сделать (и чего делать нельзя ни в коем случае), пишет mail.ru.
Брат съел два последних печенья из пачки, не оставив ни крошки. Папа запретил смотреть мультики перед сном. Тест на ковид оказался положительным, и долгожданный поход с классом пришлось пропустить. Разочарования поджидают ребенка на каждом углу, и чем старше он становится — тем они серьезнее. Поэтому, вместо того чтобы пытаться защищать от них ребенка, гораздо правильнее научить его держать удар и справляться со своими эмоциями, а не дуться, ныть, истерить и обвинять всех вокруг.
Что делать, если ребенок разочарован
1. Проявите сочувствие и понимание
Начните с сочувствия и признания того, что эмоции ребенка имеют право на существование. Скажите какую-нибудь из этих поддерживающих фраз:
„Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь“.
„Да, признаю, это очень неприятно и ты разочарован“.
„На твоем месте я бы тоже был разочарован“.
Они покажут ребенку, что вы понимаете и поддерживаете его даже тогда, когда он испытывает отрицательные эмоции.
2. Акцентируйте внимание на фактах
Дайте ребенку понять, что, несмотря на его чувства, реальность не меняется. Например, вы можете сказать: „Я знаю, что ты разочарован, но факт остается фактом — на улице гроза, и мы не можем прямо сейчас пойти на детскую площадку“.
3. Помогите решить проблему
Чтобы снять градус напряжения здесь и сейчас, попросите ребенка вместе придумать, чем ему сейчас заняться, или предложите поделать что-то, что ему нравится. Например, порисовать — как показало недавнее исследование, рисование оказывает на детей психотерапевтический эффект и заметно улучшает настроение после пережитого разочарования.
И обязательно предложите ребенку вместе подумать, что можно сделать в этой ситуации.
Порассуждайте, как стоит поступить в будущем, чтобы ситуация не повторилась, а также объясните, что многое в жизни мы не можем контролировать.
4. Посмотрите на себя
Обратите внимание на то, как вы реагируете на разочарования. Может быть, вы тоже устраиваете истерики, ноете, дуетесь и обвиняете всех вокруг? В этом случае стоит включить осознанность и в ситуации, когда что-то пошло не так, показать ребенку модель правильного поведения: признать, что вас просто разрывает от бешенства, но вы с этим справитесь, найдете другой выход и в следующий раз не будете ждать слишком многого. А сейчас просто переживете произошедшее и пойдете дальше.
Чего делать нельзя
1. Не обесценивайте
Не пытайтесь преуменьшать масштаб разочарования ребенка, разубеждать его или предлагать ему сделать хорошую мину при плохой игре, загнав свои эмоции вглубь. Исследование показало, что дети, которые вынуждены скрывать или игнорировать связанные с разочарованием чувства (вместо того чтобы свободно их выражать), впоследствии сталкиваются с тяжелыми психологическими проблемами.
Способность терпеливо переживать трудные времена, когда все идет не по плану, — это важнейший жизненный навык.
2. Не подкупайте ребенка
Не пытайтесь смягчить боль от разочарования угощениями или подарками. Ребенок должен научиться проживать сложные ситуации.
3. Не идите на поводу
Если ребенок еще мал, он, не получив желаемого, скорее всего, будет ныть, канючить или злиться. В этот момент многие родители, не желая справляться с собственными негативными эмоциями, сдаются и идут на поводу у ребенка.
Но так делать не стоит — тем самым вы подкрепляете и поощряете неприятное поведение.
Важно проявить твердость — с ее помощью вы покажете ребенку, как устроена жизнь: да, родители рядом, они помогают и поддерживают, но со своими чувствами, как и со своей жизнью, ему придется справляться самому.
Многие маленькие дети реагируют на разочарование истерикой. Такую реакцию родителям переносить еще тяжелее, чем нытье, но нужно запастись терпением. Будьте рядом, старайтесь объяснить ребенку, почему он не может получить то, что хочет, и держите наготове объятия, чтобы его успокоить.