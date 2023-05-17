Вы не должны защищать детей от разочарований, и вот почему

Брат съел два последних печенья из пачки, не оставив ни крошки. Папа запретил смотреть мультики перед сном. Тест на ковид оказался положительным, и долгожданный поход с классом пришлось пропустить. Разочарования поджидают ребенка на каждом углу, и чем старше он становится — тем они серьезнее. Поэтому, вместо того чтобы пытаться защищать от них ребенка, гораздо правильнее научить его держать удар и справляться со своими эмоциями, а не дуться, ныть, истерить и обвинять всех вокруг.

Что делать, если ребенок разочарован

1. Проявите сочувствие и понимание

Начните с сочувствия и признания того, что эмоции ребенка имеют право на существование. Скажите какую-нибудь из этих поддерживающих фраз:

„Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь“.

„Да, признаю, это очень неприятно и ты разочарован“.

„На твоем месте я бы тоже был разочарован“.

Они покажут ребенку, что вы понимаете и поддерживаете его даже тогда, когда он испытывает отрицательные эмоции.

2. Акцентируйте внимание на фактах

Дайте ребенку понять, что, несмотря на его чувства, реальность не меняется. Например, вы можете сказать: „Я знаю, что ты разочарован, но факт остается фактом — на улице гроза, и мы не можем прямо сейчас пойти на детскую площадку“.

3. Помогите решить проблему

Чтобы снять градус напряжения здесь и сейчас, попросите ребенка вместе придумать, чем ему сейчас заняться, или предложите поделать что-то, что ему нравится. Например, порисовать — как показало недавнее исследование, рисование оказывает на детей психотерапевтический эффект и заметно улучшает настроение после пережитого разочарования.

И обязательно предложите ребенку вместе подумать, что можно сделать в этой ситуации.

Порассуждайте, как стоит поступить в будущем, чтобы ситуация не повторилась, а также объясните, что многое в жизни мы не можем контролировать.

4. Посмотрите на себя