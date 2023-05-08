От кринолина до мини и скинни: как королевская семья боролась с дресс-кодом

Королевская семья с древних времен играла важную роль в политическом, экономическом и социальном устройстве не только Великобритании, но и всего мира. Хотя в обществе и бытует мнение, что монархия „царствует, но не правит“, часто политический курс корректируется по решению королевы. Британцы пристально следят за жизнью членов правящей династии — по этой причине королевские особы нередко становятся примером для подражания или, согласно современной терминологии, трендсеттерами. Нередко, нарушая правила этикета или дресс-кода, они задают главные тренды десятилетия.

Первый инфлюэнсер

Первой законодательницей моды, чьи стильные приемы впоследствии не раз воплощались в коллекциях модных домов, стала последняя из монархов династии Тюдоров Елизавета I. Еще в XVI веке королеве удалось поднять Британию на новую ступень развития и укрепить позиции страны на мировой арене, а наряды с разнообразной отделкой она использовала для демонстрации власти и силы.

Елизавета I уделяла большое внимание внешнему виду и запрещала своим поданным одеваться богаче и роскошнее ее: таких женщин она моментально отстраняла от двора. В гардеробе у монарха было более трех тысяч платьев: она никогда не надевала одну и ту же вещь дважды, какой бы высокой ни была ее цена. Платья королевы, которые расшивались драгоценными камнями, кружевом, а также золотыми и шелковыми нитями, были настоящими произведениями искусства.

Несмотря на изысканность своих нарядов, Елизавета I была стеснительным человеком: на всех дошедших до наших дней портретах она запечатлена в сдержанных платьях с большим количеством различных украшений на шее. Считается, что именно эта королева ввела в моду высокие воротники, которые скрывали морщины и изъяны кожи. Кроме того, она носила удлиненные до локтя перчатки, которые в дни ее правления стали популярны по всей Англии.

Женщина в черном