От кринолина до мини и скинни: как королевская семья боролась с дресс-кодом
Королевская семья играет важную роль в устройстве всего мира. Монаршие особы нередко становятся трендсеттерами: нарушая правила этикета или дресс-кода, они задают главные тенденции десятилетия. Mail.ru разобрался, какая одежда, полюбившаяся женщинам из королевской семьи, стала популярной вопреки моральным нормам.
Королевская семья с древних времен играла важную роль в политическом, экономическом и социальном устройстве не только Великобритании, но и всего мира. Хотя в обществе и бытует мнение, что монархия „царствует, но не правит“, часто политический курс корректируется по решению королевы. Британцы пристально следят за жизнью членов правящей династии — по этой причине королевские особы нередко становятся примером для подражания или, согласно современной терминологии, трендсеттерами. Нередко, нарушая правила этикета или дресс-кода, они задают главные тренды десятилетия.
Первый инфлюэнсер
Первой законодательницей моды, чьи стильные приемы впоследствии не раз воплощались в коллекциях модных домов, стала последняя из монархов династии Тюдоров Елизавета I. Еще в XVI веке королеве удалось поднять Британию на новую ступень развития и укрепить позиции страны на мировой арене, а наряды с разнообразной отделкой она использовала для демонстрации власти и силы.
Елизавета I уделяла большое внимание внешнему виду и запрещала своим поданным одеваться богаче и роскошнее ее: таких женщин она моментально отстраняла от двора. В гардеробе у монарха было более трех тысяч платьев: она никогда не надевала одну и ту же вещь дважды, какой бы высокой ни была ее цена. Платья королевы, которые расшивались драгоценными камнями, кружевом, а также золотыми и шелковыми нитями, были настоящими произведениями искусства.
Несмотря на изысканность своих нарядов, Елизавета I была стеснительным человеком: на всех дошедших до наших дней портретах она запечатлена в сдержанных платьях с большим количеством различных украшений на шее. Считается, что именно эта королева ввела в моду высокие воротники, которые скрывали морщины и изъяны кожи. Кроме того, она носила удлиненные до локтя перчатки, которые в дни ее правления стали популярны по всей Англии.
Женщина в черном
Помимо Елизаветы I, целомудрием, доходящим до ханжества, славилась королева Виктория, которая взошла на престол в 18 лет и правила страной 63 года. Ученые связывают скромность образов королевы со смертью ее супруга принца Альберта в 1861 году. После кончины мужа Виктория перестала появляться на публике, и за время своего многолетнего вдовьего траура она задала моду на черные платья, а также броши с ониксом и камеями — аксессуары из раковины с художественной резьбой.
Брак королевы Виктории во многом повлиял на ее стиль. Например, выбирая подвенечный наряд, она отказалась от привычных для королевских бракосочетаний тяжелой парчи и бархата, и надела на торжество простое белое платье из шелка и кружева. С тех пор по традиции вместо фиолетовых и красных свадебных нарядов невесты приобретают белые.
Вдобавок Виктория настояла на том, чтобы ткани ее подвенечного платья были исключительно британского производства — тем самым она обратила взор английских модниц на вымирающее ремесло. Упомянутым приемом нередко пользуется Кейт Миддлтон, которая таким же образом привлекает внимание к местным брендам, появляясь в вещах из их ассортимента на публике.
Придумавшая чокер
Следующей женщиной-монархом стала жена короля Эдуарда VII Александра Датская. В конце XIX и начале XX веков в моде не было прорывов: британки продолжали одеваться скромно, чаще всего в платья. Однако стиль Александры кардинально отличался от нарядов ее свекрови, королевы Виктории, которая после смерти мужа и до собственной смерти носила только черные вещи. Александра, напротив, предпочитала белый цвет, чем моментально завоевала любовь общественности.
Историки отмечают, что королева разрушила многовековую традицию, согласно которой монархи традиционно носили одежду исключительно британских портных — она начала приобретать костюмы у парижских модельеров. Александра отказалась и от тугого корсета и каблуков, поскольку ставила на первое место свое здоровье, а не внешний вид. Она считала, что идеальной фигуры можно добиться с помощью правильного кроя, поэтому заказывала одежду у портных и даже перешивала старые вещи.
Страсть до роскоши
Продолжателем благородного образа королевской особы стала бабушка Елизаветы II Мария Текская. На ее судьбу выпало множество испытаний: смерть супруга короля Георга V, Вторая мировая война, отречение старшего сына от престола ради брака с разведенной американкой, а также смерть младшего сына Георга VI, который, несмотря на заикание, стал монархом вместо брата.
Марию Текскую называли настоящей королевой еще до ее вхождения в эту должность: она была величественной и достаточно холодной по отношению к своим детям и внукам. Стойкий характер королева демонстрировала подданным с помощью своих роскошных нарядов, которые она продолжала носить, несмотря на все пережитые потрясения.
Королева питала слабость к предметам роскоши и искусства, поэтому коллекционировала их на протяжении всей жизни. Она внесла ощутимый вклад в сокровищницу семьи Виндзоров — купленные ею украшения продолжают носить и современные члены правящей династии. Так, например, в коллекции британской королевы благодаря бабушке находится множество ювелирных изделий, ранее принадлежавших российской императрице Марии Федоровне, матери Николая II.
Страсть к роскоши также имела невестка Марии Текской и мать будущей королевы Елизаветы II — Елизавета Боуз-Лайон, которая впоследствии стала королевой-матерью. Она одевалась, соблюдая протокол, поскольку считала его исполнение главной обязанностью семьи. В то же время тратила баснословные суммы на праздничные вечера, прислугу и королевскую атрибутику. Автомобили правящей династии всегда блестели благодаря королеве-матери, которая постоянно нанимала новых работников.
Королевский колорблокинг
Елизавету II с раннего детства готовили к ее будущей должности, в которую она вступила 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. Годы правления королевы пришлись на тяжелое положение Соединенного Королевства — в стране царил затянувшийся экономический кризис после Второй мировой войны, а влияние Великобритании на ее дальние владения все больше ослабевало.
Королеве приходилось совершать длительные путешествия по странам Содружества, чтобы поддерживать статус монархии. Дизайнеры создавали новые наряды для каждого официального визита Елизаветы II, а также покупали к ним аксессуары и обувь. Самая долгоправящая королева серьезно относилась к своему положению в обществе, и никогда не нарушала протокола.
Даже в преклонном возрасте в качестве нарядов она выбирала однотонную одежду ярких цветов — неоновые оттенки делают королеву заметной в толпе. Считается, что именно она ввела в моду колорблокинг — комбинирование разных ярких цветов в одном комплекте. А еще она обожала розовый.
Талия принцессы
В то время как на Елизавету II свалились королевские обязанности, ее сестра Маргарет страдала от скуки и одиночества, поскольку любила быть в центре внимания, в отличие от своей старшей сестры-королевы. Поэтому Маргарет подогревала интерес поданных к своей персоне из-за нежелания быть в тени Елизаветы II — и ей это удавалось.
Непревзойденный стиль принцессы восхищал публику, она оказывала большое влияние на модные тенденции. Принцесса предпочитала выбирать образы, опираясь на собственный вкус, и уже в 21 год ее можно было заметить на лондонских показах известных французских дизайнеров.
Любовь к иностранным брендам отличала Маргарет от других членов королевской династии, которые традиционно носили вещи только местных модельеров. Особенно сильно принцесса восхищалась работами дизайнера Кристиана Диора, создавшего для нее платье, в котором она отпраздновала свое 21-летие. С тех пор Маргарет стала постоянной клиенткой модного дома, а описанный праздничный наряд она хранила на протяжении 17 лет, прежде чем передать его в Музей Лондона.
„Запасная королева“ имела хрупкую фигуру, миниатюрный рост 155 сантиметров и всегда подчеркивала свою тонкую талию ремнем. Стильный прием быстро распространился среди женщин, которые продолжают по сей день носить пояса с широкой одеждой, выделяя тем самым линию талии.
Визитной карточкой Маргарет были и два других аксессуара: шелковая косынка и очки формы „кошачий глаз“. Оба стильных атрибута были новинкой для британцев, но благодаря принцессе быстро стали трендовыми. Мода циклична, и в 2020 году банданы и косынки вновь обрели широкую популярность.
Платье мести
После свадьбы с первым наследником британского престола принцем Чарльзом Диана Спенсер достаточно скоро стала „королевой людских сердец“, поскольку разными способами помогала подданным в нужде. Милосердие прославило Диану и привело к тому, что женщины со всего мира принялись копировать ее образы.
Стиль принцессы Дианы трансформировался в зависимости от ее жизненного статуса. Так, в начале брака с сыном Елизаветы II она старалась соответствовать королевскому протоколу: ее фотографировали в платьях длины миди и макси, шляпах в тон и различных туфлях на каблуках. Примечательно, что в отличие от других королевских особ Диана предпочитала однотонной одежде принты.
С появлением детей — принцев Уильяма и Гарри — наряды принцессы начали меняться: ее стали замечать на публике в более повседневных образах. Например, жена принца Чарльза не раз выходила в свет в брюках, туфлях на плоской подошве и ярких свитерах. Несмотря на практичность одежды, Диана часто дополняла ее роскошными — по тем меркам — украшениями из жемчуга.
Принцесса нередко использовала наряды, чтобы сделать безмолвное послание общественности. Особенно часто она пользовалась этим приемом, когда ее брак дал трещину, которая в конечном счете привела к разводу. Самым ярким высказыванием Дианы стало ее знаменитое „платье мести“ — образ, который нарушал основные пункты королевского протокола.
В 1994 году принцесса пришла на мероприятие в облегающем черном мини-платье Christina Stambolian с глубоким декольте и открытыми плечами. Зону декольте Диана прикрыла клатчем — этот лайфхак переняли даже голливудские звезды. Принцесса решила надеть сексуальную вещь вместо заранее заготовленного наряда Valentino, отвечавшего всем правилам королевского дресс-кода. Таким образом она отомстила бывшему мужу, который в тот же вечер рассказал журналистам о романе с Камиллой Паркер-Боулз и многолетнем несчастливом браке с Дианой.
После развода с принцем Чарльзом Диана стала еще более влиятельным трендсеттером, поскольку начала носить наряды, которые могла повторить любая среднестатистическая британка. Папарацци снимали ее в велосипедках, джинсах, разноцветных носках, кепках, оверсайз-пиджаках и вещах из вельвета. Все перечисленные предметы гардероба не раз становились трендовыми в течение последних десятилетий.
Принцесса в кедах
Супруга сына принцессы Дианы Уильяма Кейт Миддлтон не раз вдохновлялась образами свекрови при составлении собственных. Журналисты неоднократно обращали внимание на сходство их нарядов. Например, ее фотографировали в клетчатых юбках, вельветовых вещах и платьях в горох.
Однако так было не всегда — до брака с членом королевской династии нынешняя герцогиня была обычной молодой девушкой, которая предпочитала удобную одежду: джинсы, легинсы, майки, короткие платья и шорты. К тому же она редко надевала колготки, являющиеся обязательным атрибутом королевских особ.
Несмотря на то что Миддлтон стала герцогиней, а теперь и принцессой, она не начала следовать всем правилам королевского дресс-кода. Знаменитость не раз приходила на общественные мероприятия в кроссовках и джоггерах, что ранее было неприемлемо для женщин из правящей династии. Жена принца Уильяма также следует осознанному потреблению, надевая вещи по два и даже три раза, а не покупает наряды для каждого официального визита.
Еще одной отличительной чертой Кейт стала ее любовь к масс-маркету, в частности, к таким брендам, как Zara, Topshop, Accessorize, Glamorous и Missoma, а также Marks & Spencer, Monica Vinader и Orelia. Доступность образов Миддлтон породила так называемый „эффект Кейт“. Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, после появления герцогини на публике в определенной одежде количество поисковых запросов на эти вещи возрастает как минимум на 119%.
Осознавая свою популярность, Миддлтон привлекает внимание поклонников к неизвестным британским брендам. Например, в апреле 2020 года она „помогла“ лондонской марке Ghost, снявшись в одном из ее платьев. В 2004 году компания понесла убытки в размере 72 тысяч фунтов стерлингов, а во время кризиса 2008 года практически обанкротилась. Известно, что после появления герцогини в этом наряде все его экземпляры распродали за день.
Бунтарка из Голливуда
Супруга принца Гарри Меган Маркл наделала много шума в 2021 году своим скандальным интервью, во время которого она призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Откровенный разговор последовал после отказа пары от титулов. Американка не имеет королевского происхождения, поэтому она всячески нарушает протокол семьи. В СМИ ее прозвали „бунтаркой“ — как когда-то принцессу Диану.
Маркл обожает черный цвет. Она не переставала носить его после замужества с принцем Гарри, несмотря на то что традиционно женщины королевской семьи появляются на публике в белых или цветных нарядах. Таким способом в первом случае они демонстрируют свое благородство, а во втором — становятся видимыми для толпы.
Также неприемлемы для королевских особ яркий макияж и цветной лак для ногтей, однако эти правила также игнорировала Маркл. Она показала общественности, что не собирается подстраиваться под устои монархии, еще во время первого появления с принцем на публике — тогда папарацци сняли ее в рваных джинсах и белой рубашке. Герцогиня также не раз отказывалась от колготок и шляп.
Несмотря на все нарушения, жена принца Гарри пользуется популярностью у публики. Благодаря ей возник „эффект Меган“ — аналогичный „эффекту Кейт“. Специалисты Lyst провели исследование и заявили, что после выхода герцогини в свет в определенной вещи поисковые запросы на нее увеличиваются в среднем на 39%.
В XXI век значимость монархии заметно снизилась, однако королевская семья все еще остается уважаемым социальным институтом, который оказывает влияние на жителей Великобритании и мировое сообщество. Члены правящей династии, как и знаменитые инфлюэнсеры, такие как семья Кардашьян, — трендсеттеры для своих поклонников. Однако в эпоху равноправия невозможно оценить, как долго привилегированные слои общества еще будут задавать тренды.