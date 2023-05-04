ФОТО | Ничуть не изменилась! Николь Кидман появилась на Met Gala в культовом платье, которое надевала 19 лет назад

В этом году Met Gala посвящен легендарному модельеру Карлу Лагерфельду, которого не стало в 2019 году. Многие знаменитости почтили память кутюрье, надев на мероприятие наряды Chanel его авторства. Николь Кидман не стала исключением.

55-летняя кинозвезда предстала перед фотографами в платье пудрово-розового оттенка с длинным шлейфом, декором из страз и страусиных перьев. Актриса пополнила список знаменитостей, которые в эту ночь выглядели, как невесты.

Николь произвела на балу настоящий фурор, так как блистала в платье, которое надевала 19 лет назад. В нем бывшая жена Тома Круза снималась в рекламе парфюма Chanel №5 в 2004 году. Ролик с участием Кидман получил название Le Film, и вполне оправданно. Это не просто промо-видео, а мини-фильм, который снял известный режиссер Баз Лурман.

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В этот раз наряд смотрелся на Николь также роскошно, как и почти 20 лет назад. Артистка украсила распущенные волосы черным бантом – в тон ее босоножкам, а также надела эффектные серьги. Кидман пришла на Met Gala вместе с мужем Китом Урбаном. На музыканте был элегантный черный фрак и белая рубашка. Супруги выглядели счастливыми и влюбленными.

„Спасибо за воспоминания!“ — написала актриса в своем блоге после окончания бала. Поклонники кинозвезды восхитились ее образом и сделали ей массу приятных комплиментов.