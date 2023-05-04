10 глупых привычек, которые портят вашу жизнь

Если вы регулярно следите за списаниями и можете без подсказки назвать дату окончания льготного периода, возможно, в ваших руках кредитная карта способна быть эффективным финансовым инструментом. В случае если вы предпочитаете не знать, какой процент дохода банк списывает в счет вашего долга, закрывайте ее как можно скорее. И платите за покупки собственными деньгами, а не заемными — ведь это логично, не правда ли?

Дружба, как правило, не терпит полутонов: либо вы уважаете человека и доверяете ему, либо ни за что не станете посвящать его в свои секреты. Либо вы рады любой возможности увидеться, либо предпочли бы остаться дома. Симуляция близкого общения, когда оно вам объективно не нужно и ни капли не интересно, — жалкое зрелище и бесполезная трата времени. Не стоит соглашаться на встречи из вежливости, куда правдивее и уважительнее будет отказать и потратить время на тех, кто вам действительно важен.

Порой чужие поступки кажутся нам нелогичными. Но как часто мы действительно достаточно владеем информацией, чтобы разозлиться на них? Например, если в супермаркете работает одна касса, а сотрудник медленно пробивает товар, дело может быть не в личных качествах работников, а в их недостатке. Возможно, кассир даже сам вызвался на очередную смену, чтобы сгладить ситуацию. Злиться на обстоятельства нормально, а сливать негатив на первую попавшуюся жертву — нет.

„Спасибо“ технологиям социальной инженерии: стоит немного заскучать, как рука тянется к родному смартфону. А там все как мы любим: красивая жизнь, долгожданные лайки и имитация близкого общения. Едва ли стоит объяснять, что смотреть в экран часами напролет, мягко говоря, не полезно. Но не будет лишним напомнить, что гаджеты лучше убрать с глаз долой, когда вы наконец-то смогли прийти на реальную встречу. Вы изливаете душу, а собеседник поглядывает на уведомления — правда обидно? Качество вашей жизни улучшится, если вы возьмете за правило игнорировать телефон, когда есть возможность для ценного живого общения.

Со всем соглашаться

Умение отказывать одно из самых важных в современном мире агрессивного маркетинга и расцвета мошенничества. Но в межличностных отношениях отстаивать границы не менее важно, даже при общении с самыми близкими людьми. Не важно, речь о выборе ресторана на вечер или города для жизни, ваши предпочтения равнозначны желаниям партнера. Не молчите, если вас что-то не устраивает: подавленная агрессия рано или поздно ударит по здоровью.

Откладывать на завтра

Невозможно прийти к цели, не сделав по направлению к ней ни шага. Большинство успешных людей отличаются только тем, что когда-то предпочли дела возможности распластаться по дивану. Если вам действительно нужно отдохнуть, запланируйте это. Наверняка, опустошив список дел, вы получите энергии куда больше, чем „отдохнув“, предаваясь прокрастинации и сгорая от чувства вины.

Одалживать деньги

Дать в долг — хороший способ проверить надежность человека. И по этой же причине отличный способ потерять друзей. Зачастую привычка затягивать с возвращением займа сродни болезни. Вы же не станете одалживать спиртное хроническому алкоголику? Поэтому даже самый безответственный подход человека к возврату денег не отменяет его положительных личностных качеств. К тому же рынок предлагает множество способов получить деньги, когда это действительно важно. Начиная с кредитных карт с большим льготным периодом и возможностью снять наличные и заканчивая полноценным кредитом. А если человек не готов взять ответственность за своевременный возврат, то почему подарить ему деньги должны именно вы?

Терпеть унижения

Нет никакого оправдания несправедливому и уничижительному обращению. Оскорбления (как и физическое насилие) не должны становиться нормой ни в деловых, ни в личных отношениях. А если необходимость терпеть их связана с тяжелой жизненной ситуацией, убедитесь, что уже предприняли меры, чтобы эту ситуацию исправить.

Ложиться слишком поздно

Еще один сериал, еще один чат в социальной сети, еще одна статья на ночь глядя не делают вас счастливее, а только крадут драгоценное время для здорового сна. Начните ложиться вовремя из принципа — и вскоре заметите, что стали чувствовать себя на порядок лучше. Не забывайте, что полноценный сон — основа здорового образа жизни. А низкосортные развлечения однозначно не стоят вашего здоровья.

Лгать

Люди часто лгут не потому, что хотят добиться выгоды с помощью манипуляций, а из-за банального стыда. Мол, если скажу правду, что обо мне подумают? Подумают, что вы открытый и честный человек, с которым приятно иметь дело. А если вам всерьез стыдно быть собой, ситуация может требовать вмешательства специалиста.