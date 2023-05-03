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03.05.2023, 14:10

Как мило! Муж Каи Каллас отпросился с работы, чтобы сопровождать жену на важном мероприятии

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Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia kohtumine peaminister Kaja Kallasega Stenbocki majas 02.05.2023
Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia kohtumine peaminister Kaja Kallasega Stenbocki majas 02.05.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Инвестиционный банкир Арво Халлик (46) вчера отпросился с работы на несколько часов, чтобы выполнить официальные обязанности в качестве супруга премьер-министра. Кая Каллас (45) поделилась в Instagram милыми моментами, где муж приобнимает ее.

Вчера в Эстонию прибыли с визитом король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Королевская чета пробудет в Эстонии до 4 мая и посетит Таллинн и Тарту. Вчерашний визит начался с церемонии приветствия, затем последовали приемы в Кадриоргском дворце и Доме Стенбока.

На входе в Дом Стенбока короля и королеву Швеции встречали премьер-министр Эстонии с супругом. Погода была холодной и дождливой, что видно и по лицу премьер-министра. Супруг же не оставил это без внимания и приобнял жену, чтобы ее согреть.

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