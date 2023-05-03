Как мило! Муж Каи Каллас отпросился с работы, чтобы сопровождать жену на важном мероприятии

Вчера в Эстонию прибыли с визитом король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Королевская чета пробудет в Эстонии до 4 мая и посетит Таллинн и Тарту. Вчерашний визит начался с церемонии приветствия, затем последовали приемы в Кадриоргском дворце и Доме Стенбока.

На входе в Дом Стенбока короля и королеву Швеции встречали премьер-министр Эстонии с супругом. Погода была холодной и дождливой, что видно и по лицу премьер-министра. Супруг же не оставил это без внимания и приобнял жену, чтобы ее согреть.