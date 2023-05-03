ФОТО | Костюм... кошки?! На Met Gala некоторые знаменитости оделись, как любимый питомец Карла Лагерфельда

Дищайнер горячо любил свою кошечку по кличке Шупетт. Даже в его завещании ей было уделено особое внимание, и без наследства покойный Лашеофельд ее не оставил.

Кажется, в мире нет кошки с более гламурным образом жизни, чем у Шупетт. В ее ежедневный рацион, кроме прочего, входит мясо краба и икра. Что уж там, таким мало кто из людей даже может похвастаться!

Поэтому неудивительно, что многие гости Мет Гала почерпнули вдохновение от усатой любимицы Лагерфельда. Например, один из гостей пришел на красную ковровую дорожку в огромном пушистом костюме Шупетт - даже немного страшновато выглядит, не так ли?



Когда он снял кошачью голову, то стало ясно, что это певец и актер Джаред Лето. Это уж точно самый смелый образ!

Вдохновилась Шупетт при выборе образа также рэперша Доджа Кэт, правда она показала более гламурную версию любимицы дизайнера. А почему бы и нет - у нее у самой даже имя кошачье, ведь cat в переводе с английского буквально означает кошка.



Кошачьи образы никого не оставили равнодушным и фото с „котиком“ захотели сделать и другие гости гала-вечера.