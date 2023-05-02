Главный русский модельер: 5 фактов о Валентине Юдашкине, которые нужно знать

Ради бренда его жена продала шубу, а он — автомобиль

Первую фирму — Vali-Мода — Валентин зарегистрировал в 1988 году, спустя год после своего первого показа.

Тогда Юдашкин был обычным служащим, и для того чтобы бренд расположился в небольшом здании недалеко от „Союзтеатра“, ему пришлось продать шубу жены и „Жигули“. К слову, родители не поддерживали Валентина материально, а поначалу и вовсе были против такого карьерного пути.

Валентин занял не только позиция креативного директора (или по тем временам — главного художника), ему пришлось осваивать и смежные профессии.

Жертвы не оказались напрасными — совсем скоро о модельере узнают по всему миру и пригласят в модную столицу.

Юдашкин участвовал в парижских Неделях моды

Мало кто из российских дизайнеров может этим похвастаться. Еще в самом начале пути Валентин Юдашкин устраивал показы на Неделе высокой моды в Париже. Там же была продемонстрирована одна из важнейших коллекций маэстро — „Фаберже“.

Даже искушенная публика высоко оценила платья, расшитые в стиле пасхальных яиц знаменитого ювелира из Санкт-Петербурга.

После появились другие художественные коллекции, которые хотелось рассматривать часами, например, „Натюрморт“, в которой платья напоминали гигантские вазы, или „Екатерина Великая“ — роскошные наряды были вручную расшиты камнями и пайетками.

В 1993-м уже появляется известный нам Дом моды Valentin Yudashkin. А в 1996 году модельер получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Именно он дает право участвовать в Неделях высокой моды в Париже дважды в год — каждую коллекцию маэстро посвящал русской культуре.

Его одежду носили первые леди и звезды

Юдашкин неспроста считается главным дизайнером России — он одевал и главных звезд страны, и первых леди.

Например, его одежду часто носила первая леди СССР Раиса Горбачева — в те моменты, когда молодому дизайнеру была особенно важна поддержка.

В его же костюмах на олимпиадах выступали российские спортсмены, например, фигуристы.