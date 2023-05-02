Главный русский модельер: 5 фактов о Валентине Юдашкине, которые нужно знать(8)
Заслуженный деятель искусств и Народный художник РФ, почетный академик Российской академии художеств, член-корреспондент Синдиката высокой моды Парижа и человек с огромным количеством наград и титулов в области моды — все это Валентин Абрамович Юдашкин. Mail.ru выбрал пять фактов из его жизни, которые стоит знать.
Ради бренда его жена продала шубу, а он — автомобиль
Первую фирму — Vali-Мода — Валентин зарегистрировал в 1988 году, спустя год после своего первого показа.
Тогда Юдашкин был обычным служащим, и для того чтобы бренд расположился в небольшом здании недалеко от „Союзтеатра“, ему пришлось продать шубу жены и „Жигули“. К слову, родители не поддерживали Валентина материально, а поначалу и вовсе были против такого карьерного пути.
Валентин занял не только позиция креативного директора (или по тем временам — главного художника), ему пришлось осваивать и смежные профессии.
Жертвы не оказались напрасными — совсем скоро о модельере узнают по всему миру и пригласят в модную столицу.
Юдашкин участвовал в парижских Неделях моды
Мало кто из российских дизайнеров может этим похвастаться. Еще в самом начале пути Валентин Юдашкин устраивал показы на Неделе высокой моды в Париже. Там же была продемонстрирована одна из важнейших коллекций маэстро — „Фаберже“.
Даже искушенная публика высоко оценила платья, расшитые в стиле пасхальных яиц знаменитого ювелира из Санкт-Петербурга.
После появились другие художественные коллекции, которые хотелось рассматривать часами, например, „Натюрморт“, в которой платья напоминали гигантские вазы, или „Екатерина Великая“ — роскошные наряды были вручную расшиты камнями и пайетками.
В 1993-м уже появляется известный нам Дом моды Valentin Yudashkin. А в 1996 году модельер получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Именно он дает право участвовать в Неделях высокой моды в Париже дважды в год — каждую коллекцию маэстро посвящал русской культуре.
Его одежду носили первые леди и звезды
Юдашкин неспроста считается главным дизайнером России — он одевал и главных звезд страны, и первых леди.
Например, его одежду часто носила первая леди СССР Раиса Горбачева — в те моменты, когда молодому дизайнеру была особенно важна поддержка.
В его же костюмах на олимпиадах выступали российские спортсмены, например, фигуристы.
Платья Юдашкина можно увидеть в Лувре и Метрополитен-музее
Конечно же, самая большая коллекция нарядов хранится в России, но созданные Валентином Юдашкиным платья можно увидеть в музеях по всему миру.
Его работы выставляются в парижском Лувре, Метрополитен-музее в Нью-Йорке и Музее моды в Лос-Анджелесе.
Главным городом его жизни был Париж
История с Парижем была не так проста: в конце 90-х модельеру пришлось отказаться от показов Высокой моды, ведь статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды подразумевал, что бизнес должен переехать в Париж.
Временно Валентин переместился в Милан. И признавался, что там его воспринимали как француза: „В Милане все было так скучно, так сухо, так простовато для меня. Я для итальянцев был не столько русским, сколько французом. Они говорили: „Это все для Парижа. Слишком много деталей, слишком много аксессуаров, слишком все сложносочиненно“».
Вернуться на показы в Париж ему помогла главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд.
В 2012-м посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил Валентину Юдашкину Орден Почетного легиона, отметив вклад в укрепление связи между двумя странами. Тогда маэстро и признался, что Париж стал главным городом его жизни.