ФОТО | Тяжелый люкс за „смешные“ деньги? Mugler x H&M - самая желанная коллекция года. Сколько стоит одежда и как ее заполучить?

Такого ажиотажа вокруг дизайнерской коллекции H&M, наверное, не было с 2015 года, когда торговая сеть запустила коллаборацию с французским люксовым домом Balmain. Спрос на нее был настолько высок, что в Таллинне ее смели полностью за считанные минуты, а вещи буквально срывали с вешалок.

Сексуальные вырезы и широкие плечи

Новая дизайнерская коллаборация с Mugler вполне имеет шанс заиметь такой успех среди ценителей моды. Популярность Mugler сейчас зашкаливает, благодаря креативному директору бренда Кейси Кадволладеру, который как раз и является тем, кто создал коллекцию для H&M. Вдобавок к этому у марки сохраняется престиж, которого когда-то добился основатель марки и легендой моды - покойный Тьери Мюглер.

В этой коллекции представлены элементы, которые так свойственны творчеству Кадволладера для Mugler и классическому духу модного дома: обтягивающие сексуальные формы, глубокие декольте, искусные вырезы, широкие плечи. Для коллекции также были воссозданы некоторые архивные вещи от Mugler, что делает ее особенно привлекательной для ценителей моды.

С каждым годом дизайнерские коллекции H&M дорожают, и эта коллекция - не исключение. Тем не менее, поклонники модного дома защищают высокие цены тем, что у одежды будет качество, соответсвующее уровню Mugler. Остается только надеяться на это.

Тем не менее, не стоит расстраиваться - платье-мини можно приобрести за 79 евро, что не сильно отличается по ценовому уровню от COS или некоторых позиций Zara. Платья более сложного кроя стоят от 99 до 129 евро. Самые дорогие платья не превышают в цене 299 евро.

Что касается базовых вещей, то футболку можно купить в пределах 40 евро, а худи - в пределах 60. Пиджаки стоят 199 евро. Также можно приобрести сумку, которую вполне можно гордо называть „от Mugler“ за 249 евро - по сравнению с обычной ценой дизайнерских сумок, это недорого.

Самая дорогая вещь в коллекции - кожаный плащ за 599 евро, а самая дешевая - накладные ногти всего за 14,99. Смотрите фото вещей здесь.

Где и как купить?