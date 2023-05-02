В торговом центре Ülemiste открылись новые магазины известных модных брендов

За последние несколько месяцев в торговом центре Ülemiste появились магазин дизайнерской одежды HUGO, немецкий бренд одежды Betty Barclay и ювелирный магазин Swarovski. Также вновь открылись любимый народом спортивный магазин Rademar и салон красоты I.L.U, где можно найти обновленный бутик L'Occitane и самый широкий в Эстонии выбор косметики NYX Professional Makeup.

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс отметил, что новые бренды были тщательно отобраны, и на эстонском рынке их ждали с нетерпением: „Помимо новичков, мы также всегда поддерживаем и существующие магазины, которые предлагают новые и более современные возможности, широкий ассортимент продукции и улучшенный клиентский опыт“.

Среди новичков Пярнитс выделяет бренд премиум-класса HUGO, предлагающий широкий выбор дизайнерской одежды – от современного кроя до смелого повседневного стиля, и Betty Barclay, который дополняет ассортимент брендов Ülemiste современным выбором одежды smart-casual. Оба бренда принадлежат концерну Apranga и в Эстонии представлены еще не были.

„Бренд HUGO уже хорошо известен и высоко ценится на местном рынке, – добавил генеральный директор концерна Apranga Римантас Первенецкас, который считает, что брендовые магазины быстро обретут популярность среди жителей Эстонии. – Латвийские и литовские покупатели очень хорошо приняли эти магазины, поэтому мы не сомневаемся, что порадуем и разбирающихся в моде посетителей Ülemiste“.