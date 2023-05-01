Эксперт развеяла самый страшный миф об ЭКО

Она отметила, что главный страх современниц заключается в онконастороженности — предположениях, что последствием применения таких технологий являются онкологические заболевания. Елена Калинина пояснила, что женщины опосредованно получают средства фолликулостимулирующего гормона, работу которого связывают с возможностью появления раковых клеток, пишет rambler.

При этом перед процедурой проводится серьезнейшее обследование, включая органы малого таза, проводится онкоцитология из шейки матки, проверяются молочные железы. Плюс необходимы заключение терапевта, ЭКГ, флюорография.

„Чтобы пациентку взяли в программу, она должна пройти очень серьезное обследование. Не бывает так, что женщину сразу включили в протокол и начали колоть громадные дозы препаратов. Дозы определяются индивидуально, проводится гормональное обследование, проверяется щитовидная железа“, — сказала Елена Калинина.

Стимуляция проводится в течение 10-12 дней, все это время женщина находится под контролем врача. Вспомогательные репродуктивные технологии — это безопасно, в мире нет статистики, что после ЭКО пациентка получает онкологию, заключила Калинина.