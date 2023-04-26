Эксперт рассказала о пользе печеных яблок
Печеные яблоки положительно влияют на работу мозга и сердца, а также богаты витаминами. Об этом сообщила эксперт по питанию и кандидат медицинских наук Лия Гавашели „Газете.ру“.
„Печеные яблоки универсальны и будут полезны каждому. Они богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и помогают предотвратить развитие многих заболеваний, включая рак“, — рассказала эксперт.
Она добавила, что печеные яблоки богаты пектином, который, в свою очередь, является хорошим сорбентом.
„Попадая в кишечник, пектин превращается в гелеобразную жидкость и работает как сорбент. Он собирает все токсины и способствует „генеральной уборке“ в кишечнике, выводя все ядовитые вещества“, — заявила врач.
По словам эксперта, такие яблоки содержат витамины группы B, железо, калий, магний и фосфор, укрепляющие кости и способствующие снижению риска развития сахарного диабета.