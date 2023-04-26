Эксперт рассказала о пользе печеных яблок

„Печеные яблоки универсальны и будут полезны каждому. Они богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и помогают предотвратить развитие многих заболеваний, включая рак“, — рассказала эксперт.

Она добавила, что печеные яблоки богаты пектином, который, в свою очередь, является хорошим сорбентом.

„Попадая в кишечник, пектин превращается в гелеобразную жидкость и работает как сорбент. Он собирает все токсины и способствует „генеральной уборке“ в кишечнике, выводя все ядовитые вещества“, — заявила врач.

По словам эксперта, такие яблоки содержат витамины группы B, железо, калий, магний и фосфор, укрепляющие кости и способствующие снижению риска развития сахарного диабета.