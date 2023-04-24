ФОТО | Узбекские мотивы, платья для эльфов и возвращение в 2007. ТОП-5 лучших коллекций Рижской недели моды

Iveta Vecmane (Латвия)

Латвийский дизайнер Ивета Вецмане в своей коллекции хотела соединить две противоположности - фам фаталь и хрупкую женственность, что ей, в принципе, удалось. Классические образы могут выглядеть как нежно, так и дерзко, в зависимости от того, как их надеть, а элементы в виде нашитых роз делают классику более современной.

Moel Bosh (Узбекистан)

В новой коллекции отображена любовь и уважение к узбекскому шелку и кропотливой работе мастериц. Для создания образов использована ручная вышивка и шелк ручной работы, техника пэчворк, а характерные цветовая палитра — все природные оттенки. „Образы коллекции — дань уважения нашим традициям и обычаям, которые объединяют два главных текстильных направления, переданных от предков“, — делится дизайнер бренда Зухра Инат.

Guna Nebare (Латвия)

Дебютант сезона — латвийский дизайнер Гуна Небаре. Несмотря на это, ее коллекция - одна из самых сильных этой недели моды. Образы словно созданы для эльфов из „Властелина колец“ - легкие, светлые, струящиеся. В своей работе дизайнер использует натуральные материалы и придерживается принципов апсайклинга.

Volga Vintage (Латвия)

Показ одежды от магазина винтажной одежды Volga Vintage „Дилемма 2007“ вызвал восторг у публики и поставил яркую точку на неделе моды. Конечно, тут не дело не столько в самой коллекции (если ее можно так назвать, ведь это просто скрупулезно подобранные винтажные вещи), а в стилистике показ. Зрители словно вернулись в 2007 год! Мы все когда-то видели этих персонажей: на телеэкранах, в школе, университете, торговых центрах, на концертах или же просто слоняющимися в центре города.