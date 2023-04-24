Названы номинанты на „Золотую иглу“! Смотрите, кто будет бороться за престижную награду

На Tallinn Fashion Week вновь пройдут показы именитых эстонских дизайнеров, среди которых получившая „Золотую иглу“ в 2022 году Диана Арно , Кирилл Сафонов , Iris Janvier , Amanjeda by Katrin Kuldma, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo, Karl-Joonas Alamaa и Ivo Nikkolo.

17 октября состоится премия „Золотая игла“, которая вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. „Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.На „Золотую иглу“ номинированы: