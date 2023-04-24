Названы номинанты на „Золотую иглу“! Смотрите, кто будет бороться за престижную награду
Во время осенней Таллиннской недели моды, которая пройдет 17-20 октября в Котле Культуры, будут вновь вручены традиционные награды „Золотая игла“ и „Серебряная игла“. Смотрите, кто номинирован в этот раз.
На Tallinn Fashion Week вновь пройдут показы именитых эстонских дизайнеров, среди которых получившая „Золотую иглу“ в 2022 году Диана Арно, Кирилл Сафонов, Iris Janvier, Amanjeda by Katrin Kuldma, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo, Karl-Joonas Alamaa и Ivo Nikkolo.
17 октября состоится премия „Золотая игла“, которая вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. „Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.На „Золотую иглу“ номинированы:
Лийси Ээсмаа
Каролин Куузик
Кетлин Бахманн
За серебряную иглу поборются Йоханна Парв, Майро Сейре и Юлия Мария Кюннап.
В этот раз в жюри помимо эстонских экспертов также входит всемирно известный голландский бренд Viktor&Rolf.