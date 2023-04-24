ФОТО | Битье посуды, истерические крики и сигаретные бычки в яичнице. В Fotografiska с размахом открылась новая модная выставка

В своем творчестве Майлз Олдридж часто обращается к теме пустых обещаний, которыми пичкает нас общество потребления. Художник помещает своих героинь в психоделические интерьеры, которые отсылают зрителя к богатым американским пригородам середины прошлого века, где каждый предмет в доме должен был подчеркнуть успех и статус своего хозяина. Вещи образуют ловушку, из которой не выбраться, — за приторной домашней идиллией скрываются печаль и разочарование. Эти работы родом из детства художника: они вдохновлены историей его мамы-домохозяйки, которая пыталась найти себя после тяжелого развода. Олдридж крайне редко позволяет каплям реальности просочиться в свой постановочный мир, впрочем, даже реальность кажется на его снимках фальшивой.