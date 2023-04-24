ФОТО | Битье посуды, истерические крики и сигаретные бычки в яичнице. В Fotografiska с размахом открылась новая модная выставка(2)
C 22 апреля в Fotografiska Tallinn можно увидеть выставку Майлза Олдриджа „Дева Мария. Супермаркеты. Попкорн. Фотографии c 1999 по 2020 год“. Открылась же выставка торжественным ужином, на котором разыгралась настоящая модная драма!
Экспозиция позволяет открыть для себя необычную фэшн-вселенную, которая населена яркими, стилистически выверенными образами, вдохновленными фильмами нуар, классическим искусством и поп-культурой.
В своем творчестве Майлз Олдридж часто обращается к теме пустых обещаний, которыми пичкает нас общество потребления. Художник помещает своих героинь в психоделические интерьеры, которые отсылают зрителя к богатым американским пригородам середины прошлого века, где каждый предмет в доме должен был подчеркнуть успех и статус своего хозяина. Вещи образуют ловушку, из которой не выбраться, — за приторной домашней идиллией скрываются печаль и разочарование. Эти работы родом из детства художника: они вдохновлены историей его мамы-домохозяйки, которая пыталась найти себя после тяжелого развода. Олдридж крайне редко позволяет каплям реальности просочиться в свой постановочный мир, впрочем, даже реальность кажется на его снимках фальшивой.
Олдридж верит, что „фикция и театральность могут правдивее отображать реальность, чем документальные материалы“ и, исходя из этого, выстраивает сложные мизансцены, которые выглядят словно кадры из фильма.
На выставке можно увидеть более 50 работ, все они сняты на пленку. Среди фотографий множество портретов таких звезд, как Софи Тернер, Виола Дэвис, Майкл Фассбендер и Донателла Версаче.
Смотрите, как необычно прошло открытие выставки!
Также в ресторане Fotografiska состоялся бранч, специально приуроченный к выставке: