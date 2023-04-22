6 мест в Таллинне для покупки подержанных люксовых сумок

timeless.l_

Instagram-проект известного таллиннского стилиста. Светлана выставляет на продажу отнюдь не все, что ей присылают. Отбор проходит очень тщательно — вещь должна быть современной и актуальной. К каждому товару также прилагается информация о месте его покупки, оригинальной цене, наличии коробки, пыльника и так далее. Всю информацию смотрите здесь.

msmbranditurg

Еще одна брендовая барахолка, которая находится в Таллинне по адресу Катузепапи, 35. В Instagram можно отслеживать регулярные обновления. Большой выбор одежды, обуви, аксессуаров. Попадаются как актуальные позиции, так и вещи из прошлых коллекций. Подробнее смотрите здесь.

Riisaikel

Stockmann приступил к активному внедрению разработанной в Финляндии системы утилизации, наняв в качестве партнера одну из самых ярких звезд эстонских магазинов утилизации — RiiSaikel, который находится на пятом этаже. Первый магазин больше ориентирован на уличную моду и специальные находки по доступной цене, а цель Riisaikel 2.0 — предложить более высокий уровень переработки, который достоин Stockmann. Что может быть лучше эксклюзивных товаров в эксклюзивном месте, прямо в центре города и среди известных модных брендов? Текущий ассортимент сумок можно посмотреть здесь.