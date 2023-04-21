ФОТО | Мода на высоте! Диана Арно на Рижской неделе моды еще раз доказала, что заслужила „Золотую иглу“
В среду, 19 апреля, в рамках Рижской недели моды, впервые состоялись показы в премиальном комплексе Zunda Towers, одном из самых высоких зданий в странах Балтии. Среди других брендов прошел и показ Diana Arno, чье отсутствие на Таллиннской недели моды невозможно было не заметить.
В 2022 году Диана Арно удостоилась престижной награды „Золотой иглы“. Это событие можно назвать историческим - впервые главный приз завоевал русскоязычный дизайнер одежды.
Весеннюю Таллиннскую неделю моды, подвергшуюся жесткой критике, дизайнер пропустила и предпочла показать коллекцию на Рижской неделе моды. Возможно, это решение было принято еще и из-за того, что часть показанной коллекции уже была представлена эстонской публике в рамках „Золотой иглы“, а в Риге коллекция была просто дополнена другими образами.
Рижской публике и международной прессе коллекция явно пришлась по душе и Диана еще раз доказала, что достойна „Золотой иглы“.
„Diana Arno через призму своей коллекции предлагает „сбежать от реальности“. Яркие мечты и фантазии нашли отражение в образах через блики сочных оттенков и сияющий глиттер, воплощая завораживающую красоту свободы“, - пишет о коллекции Рижская неделя моды.