ФОТО | Мода на высоте! Диана Арно на Рижской неделе моды еще раз доказала, что заслужила „Золотую иглу“

В 2022 году Диана Арно удостоилась престижной награды „Золотой иглы“. Это событие можно назвать историческим - впервые главный приз завоевал русскоязычный дизайнер одежды.

Весеннюю Таллиннскую неделю моды, подвергшуюся жесткой критике, дизайнер пропустила и предпочла показать коллекцию на Рижской неделе моды. Возможно, это решение было принято еще и из-за того, что часть показанной коллекции уже была представлена эстонской публике в рамках „Золотой иглы“, а в Риге коллекция была просто дополнена другими образами.

Рижской публике и международной прессе коллекция явно пришлась по душе и Диана еще раз доказала, что достойна „Золотой иглы“.

„Diana Arno через призму своей коллекции предлагает „сбежать от реальности“. Яркие мечты и фантазии нашли отражение в образах через блики сочных оттенков и сияющий глиттер, воплощая завораживающую красоту свободы“, - пишет о коллекции Рижская неделя моды.