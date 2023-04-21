ГАЛЕРЕЯ | Интеллектуальные и стильные женщины Таллинна познали тонкости уместного дресс-кода и гардероба Dior

Как известно, дьявол скрывается в деталях, поэтому особое внимание уделялось аспектам, способным полностью разрушить образ даже самого дорогого наряда. Например, гости вечера узнали, что на мероприятиях после семи вечера сумочка должна быть маленькой, хотя некоторые политики демонстрируют страсть к большим сумкам даже в опере.

От традиционных колготок телесного цвета Гуна Лейшкалне-Рокк рекомендует и вовсе отказаться, как от пережитка прошлого. По словам автора книги „STILS“, ни один современный образ не требует колготок и голые ноги вполне уместны и удобны даже на солидных мероприятиях с дресс-кодом Black Tie. „Вот что точно не уместно, так это сапоги в театре, хотелось бы избежать подобных зрелищ, посещая балет или оперу“ - прокомментировала Гуна Лейшкалне-Рокк.



Гости вечера не только наслаждались интеллектуальной пищей и познавали тонкости уместного дресс-кода. Специально для вечера Art & Gourmet, шеф-повар ресторана Tchaikovsky (отмеченного в гиде Michelin) создал изысканные закуски. Поднимая бокалы шампанского гости вечера наслаждались сказочной атмосферой, вдохновленной цветочной эстетикой дома Dior. Чтобы достичь подобного эффекта флористы Whiterose Flowers украсили старинный камин Telegraaf необычной цветочной композицией, которую некоторые гости назвали цветочным дресс-кодом дома.

„Хочется отметить, что тема дресс-кода в Таллинне оказалась невероятно популярной!“ - прокомментировала создатель проекта Art & Gourmet, Анна Павлова, - „спустя неделю после анонса лист ожидания значительно превышал количество гостей, которых мы смогли комфортно разместить на сегодняшнем вечере. Поэтому с удовольствием продолжаем цикл мероприятий новой темой. Уже в мае Гуна Лейшкалне-Рокк совместно с Еленой Улдрика расскажет о том, как сервировать стол в эстетике Dior, не используя посуду Dior.“ Подробнее о мероприятиях Art & Gourmet можно узнать ЗДЕСЬ.