Какие брюки больше не в моде: 3 главных антитренда

Уберегаем вас от модных провалов и рассказываем про брюки, которые пока лучше отложить на дальние полки шкафов, пишет mail.ru.

Свободные спортивные штаны

В период карантина на первый план вышли расслабленные спортивные брюки: они необязательно были частью костюма, но при этом гарантировали комфорт. Такие штаны сделаны из тонкой ткани, и еще буквально два года назад многие не вышли бы в них из дома.

Времена меняются, удобство все еще остается важным критерием, но такой низ устарел — на смену пришли джоггеры, которые великолепно смотрятся с укороченными худи и кроссовками. Носить их не в спортзал совсем не возбраняется.

Брюки с поясом на талии

Завышенная талия постепенно сдает свои позиции. Она еще не в антитренде, но уже смещается тенденциями из нулевых. А вот расслабленные брюки, дополненные широким поясом сверху, пора убрать на дальнюю полку.

Да, такие модели могли создавать акцент на талии и корректировать фигуру, но их популярность осталась в прошлом. Модель также уступила место брюкам с заниженной линией талии или со средней посадкой.

Капри

Кажется, эти брюки могут носить только девушки с идеальной фигурой. Ошибка стоит очень дорого: модель крадет сантиметры роста, укорачивает силуэт и добавляет объем в зоне бедер.

Минусы определенно перевешивают количество плюсов, поэтому рекомендуем заменить их на более свободные и актуальные брюки.