Мода и стиль
19.04.2023, 14:30

В Эстонии пройдет 100-километровый показ мод от Таллинна до „Парижа“

 
ФОТО: Pressifoto

Этим летом эстонские модельеры Карл Йоонас Аламаа и Лизетт Сивард создадут самую длинную в мире 100-километровую модную полосу от Таллиннского аэропорта до деревни „Париж“ (Pariis) в Ляэне-Вирумаа, пишет GLOSS.

Фешн-перформанс MANIA GRANDIOSA будет проходить в течение пяти дней с 4 по 8 июля. В первый день десять моделей отправятся в путь из Таллиннского аэропорта, а затем маршрут будет пролегать по лесным тропам и проселочным дорогам, пока они не достигнут деревни „Париж“. Финал состоится в манеже для верховой езды, билеты на который уже можно приобрести в Fienta.

На своем пути модели пройдут по Маарду, Моэ, Тапа, Кехра и Мустйыэ. Местные жители могут присоединиться к путешествию и принять участие в собственных представлениях. Это будет похоже на паломничество в Мекку моды, которое ежегодно совершают тысячи людей из фешн-индустрии, в надежде наконец-то „добиться успеха“.

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