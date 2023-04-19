В Эстонии пройдет 100-километровый показ мод от Таллинна до „Парижа“

Фешн-перформанс MANIA GRANDIOSA будет проходить в течение пяти дней с 4 по 8 июля. В первый день десять моделей отправятся в путь из Таллиннского аэропорта, а затем маршрут будет пролегать по лесным тропам и проселочным дорогам, пока они не достигнут деревни „Париж“. Финал состоится в манеже для верховой езды, билеты на который уже можно приобрести в Fienta.



На своем пути модели пройдут по Маарду, Моэ, Тапа, Кехра и Мустйыэ. Местные жители могут присоединиться к путешествию и принять участие в собственных представлениях. Это будет похоже на паломничество в Мекку моды, которое ежегодно совершают тысячи людей из фешн-индустрии, в надежде наконец-то „добиться успеха“.



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