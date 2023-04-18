СМИ: эстонский бренд BonBon Lingerie открыл магазины в Санкт-Петербурге

Об открытии магазина сообщила РБК руководитель отдела маркетинга торгового комплекса Марина Сметанина. По ее мнению, выбор площадки для запуска первого магазина в России говорит о доверии к арендодателю и „уверенности в целевых показателях по проходимости и выручке“. Торговый центр также поделился фото нового магазина:



Бренд BonBon Lingerie основан в Эстонии в 2004 году, его коллекции отшивают в Таллинне. В ассортименте магазина — женское белье ручной работы: бюстгальтеры, боди, чулки, а также пижамы, кимоно, халаты и одежда для дома. BonBon Lingerie представлен в Италии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и других странах. Ранее в России бренд продавался в России только онлайн на сайте bonbonlingerie.ru.



Кирилл Тесленко, эксклюзивный представитель BonBon Lingerie в России и владелец магазинов, пояснил РБК, что в рознице они рассчитывают на средний чек в 7 тыс. руб. (около 80 евро), что, по его словам, „более чем гуманная цена для такого качества продукции“. Кроме „Невского Центра“, эстонская марка будет представлена в ТРЦ „Охта Молл“.