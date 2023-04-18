СМИ: эстонский бренд BonBon Lingerie открыл магазины в Санкт-Петербурге(8)
РБК сообщает, что эстонский производитель нижнего белья BonBon Lingerie вышел на российский рынок. Экспансию начали с Санкт-Петербурга. В понедельник, 17 апреля, начал работу магазин марки в ТК „Невский Центр“. BonBon Lingerie пока не прокомментировал данную информацию.
Об открытии магазина сообщила РБК руководитель отдела маркетинга торгового комплекса Марина Сметанина. По ее мнению, выбор площадки для запуска первого магазина в России говорит о доверии к арендодателю и „уверенности в целевых показателях по проходимости и выручке“. Торговый центр также поделился фото нового магазина:
Бренд BonBon Lingerie основан в Эстонии в 2004 году, его коллекции отшивают в Таллинне. В ассортименте магазина — женское белье ручной работы: бюстгальтеры, боди, чулки, а также пижамы, кимоно, халаты и одежда для дома. BonBon Lingerie представлен в Италии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и других странах. Ранее в России бренд продавался в России только онлайн на сайте bonbonlingerie.ru.
Кирилл Тесленко, эксклюзивный представитель BonBon Lingerie в России и владелец магазинов, пояснил РБК, что в рознице они рассчитывают на средний чек в 7 тыс. руб. (около 80 евро), что, по его словам, „более чем гуманная цена для такого качества продукции“. Кроме „Невского Центра“, эстонская марка будет представлена в ТРЦ „Охта Молл“.
Delfi связался с BonBon Lingerie и попросил подтвердить или опровергнуть данную информацию, но представитель бренда сообщил, что пока не может дать ответ.