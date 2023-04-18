В Риге начинается неделя моды, где свои коллекции покажут Ivo Nikkolo и Diana Arno
С 18 по 21 апреля в столице Латвии пройдет Рижская неделя моды. В рамках грядущей сессии RFW заявлено свыше 15 брендов, в числе которых — дебютанты, зарубежные эко-марки и локальные мастодонты индустрии. Эстонские дизайнеры также не обошли Рижскую неделю моды стороной.
Мероприятия главного события индустрии моды Латвии объединяют сразу несколько форматов: показы дизайнеров на подиуме Hanzas Perons и на новой площадке — Zunda Towers, презентации, семинар на тему устойчивой моды для профессионалов индустрии и тематические ивенты. В этом сезоне вектором программы остается курс на устойчивом развитии.
Уделяя особое внимание экологичности, открытие RFW ознаменуется образовательным международным семинаром „Устойчивая мода: стереотипы и реальность #2“. Вход по предварительной регистрации. В этот же день состоится показ фильма и лекториум „Вествуд: Панк, икона, активист“ (англ. „Westwood: Punk, Icon, Activist“, 2018), а также лекции о моде в Рижском музее моды.
Латвийские бренды верят, что экологичность и мода не должны быть взаимоисключающими, — это стремление прослеживается не только в коллекциях, но и коллаборациях. Дизайнерский бренд будуарной моды Amoralle совместно с маркой головных уборов ручной работы Ksenia Danilova подготовили 3D-проект, что потребовало минимальной затраты материалов. One Wolf в этом сезоне делает ставку на деним, бренд пляжной моды Slow Beachwear — на долговечности купальных изделий, дебютант из Литвы Mild Power активно задействует остаточные материалы в коллекции.
На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрируют марки, которые уже уверенно закрепили свои позиции в странах Балтии, — Ivo Nikkolo и Diana Arno (Эстония), Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Volga Vintage (все из Латвии). Помимо ранее упомянутых прибалтийских модельеров, зарубежная мода в этом сезоне представлена марками Szczygiel- (Польша) и Moel Bosh (Узбекистан). Локальный дебютант сезона — дизайнер одноименного бренда Guna Nebare. Тренды детской моды представят марки Paade Mode и Rock and Mouse. Вдохновленная стилем эко-гранж и эстетикой 90-х, дизайнер бренда Anna Led подготовила презентацию в своей студии.
В рамках сотрудничества признанных латвийских дизайнеров с универмагом Stockmann, на главном подиуме RFW состоится специальный показ с участием Nolo, Anna Led, Unattached и Cinnamon Concept. Показ готовит Синтия Селицка — одна из ведущих стилистов и фэшн-блогеров Латвии.
Завершением Недели моды в Риге станет вечеринка в Квартале Андрейоста. Генеральный партнер RFW: торговый центр Stockmann.