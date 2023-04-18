В Риге начинается неделя моды, где свои коллекции покажут Ivo Nikkolo и Diana Arno

Мероприятия главного события индустрии моды Латвии объединяют сразу несколько форматов: показы дизайнеров на подиуме Hanzas Perons и на новой площадке — Zunda Towers, презентации, семинар на тему устойчивой моды для профессионалов индустрии и тематические ивенты. В этом сезоне вектором программы остается курс на устойчивом развитии.

Уделяя особое внимание экологичности, открытие RFW ознаменуется образовательным международным семинаром „Устойчивая мода: стереотипы и реальность #2“. Вход по предварительной регистрации. В этот же день состоится показ фильма и лекториум „Вествуд: Панк, икона, активист“ (англ. „Westwood: Punk, Icon, Activist“, 2018), а также лекции о моде в Рижском музее моды.

Латвийские бренды верят, что экологичность и мода не должны быть взаимоисключающими, — это стремление прослеживается не только в коллекциях, но и коллаборациях. Дизайнерский бренд будуарной моды Amoralle совместно с маркой головных уборов ручной работы Ksenia Danilova подготовили 3D-проект, что потребовало минимальной затраты материалов. One Wolf в этом сезоне делает ставку на деним, бренд пляжной моды Slow Beachwear — на долговечности купальных изделий, дебютант из Литвы Mild Power активно задействует остаточные материалы в коллекции.

На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрируют марки, которые уже уверенно закрепили свои позиции в странах Балтии, — Ivo Nikkolo и Diana Arno (Эстония), Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Volga Vintage (все из Латвии). Помимо ранее упомянутых прибалтийских модельеров, зарубежная мода в этом сезоне представлена марками Szczygiel- (Польша) и Moel Bosh (Узбекистан). Локальный дебютант сезона — дизайнер одноименного бренда Guna Nebare. Тренды детской моды представят марки Paade Mode и Rock and Mouse. Вдохновленная стилем эко-гранж и эстетикой 90-х, дизайнер бренда Anna Led подготовила презентацию в своей студии.