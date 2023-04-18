ФОТО | Стилист Александр Рогов назвал самое модное платье этой весны

Оказалось, что платья-комбинации, завоевавшие себе место на модных подиумах в предыдущих сезонах, по-прежнему будут на высоте. Но, как отмечает Рогов, теперь пришло время отказаться от привычного минимализма и начать экспериментировать.

„Тренд сезона — провокационное платье-комбинация. Создаем слои и миксуем нежность, провокацию со спортом и базой“, — советует Александр.

Так что бельевой стиль пока что нас не покидает; и лучшее подтверждение этому недавние показы, прошедшие в модных столицах мира. Предлагаем вдохновиться на смелые эксперименты выходами моделей Versace и JW Anderson и как всегда очаровательной Ириной Шейк.

Если такие платья кажутся вам слишком откровенными, Рогов предлагает сделать наряд менее открытым и еще более стильным с помощью футболки или водолазки, надетой под комбинацию.