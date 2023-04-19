Чем заняться вместе с ребенком, пока не кончилась весна: 10 идей

Чтобы весна не прошла незамеченной, мы составили список необходимых дел, которые нужно сделать вместе с ребенком за оставшиеся весенние дни.

1. Запустить корабли

С нашей непредсказуемой погодой сложно определить время появления весенних ручьев, поэтому надо быть во всеоружии и заранее подготовить плавсредство из дерева, пенопласта или бумаги — тут есть где разгуляться фантазии! Можно соорудить пару кораблей и устроить соревнования или морской бой в лужах. Главное — не забыть надеть резиновые сапоги.

2. Отправиться в велопутешествие

Если ваш ребенок уже умеет кататься на велосипеде, вы можете совершить совместную велопрогулку по городу или парку, а если — еще нет, то сейчас самое время научить его это делать. Это непросто, но зато, представьте, какое удовольствие будет испытывать ваш ребенок, когда летом он сможет вместе с друзьями рассекать на велосипеде по двору или на даче!

Главное — во время обучения как следует обезопасьте малыша. Подберите ему правильную защиту: шлем, наколенники, а также выбрать велосипед по росту и возрасту.

3. Музейное воскресенье

Впереди еще несколько музейных воскресений в Таллинне - отличная возможность познакомить ребенка с новым музеем, а заодно насладиться прекрасной погодой во время прогулки по городу. Тем более, сто это совершенно бесплатно.

4. Покорить космос

Хоть День космонавтики уже прошел, все равно можно рассказать ребенку, будь то мальчик или девочка, историю покорения космоса. Кто был первым космонавтом, куда и зачем летали Белка и Стрелка, кто первый совершил высадку на Луну?

Если есть возможность, можно отправиться планетарий и там более подробно и наглядно найти ответы на интересующие вопросы. В любом случае можно вместе посмотреть интересные и красочные документальные фильмы про астрономию и космос, а потом вместе нарисовать свою космическую карту и даже придумать новую планету.

5. Похулиганить