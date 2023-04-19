Чем заняться вместе с ребенком, пока не кончилась весна: 10 идей
Детские воспоминания часто связаны с приятными весенними моментами: тот день, когда первый раз идешь из школы без куртки, пускаешь во дворе кораблики с друзьями и знаешь, что скоро будут весенние каникулы, а чуть позже – прекрасное и долгое лето, пишет mail.ru.
Чтобы весна не прошла незамеченной, мы составили список необходимых дел, которые нужно сделать вместе с ребенком за оставшиеся весенние дни.
1. Запустить корабли
С нашей непредсказуемой погодой сложно определить время появления весенних ручьев, поэтому надо быть во всеоружии и заранее подготовить плавсредство из дерева, пенопласта или бумаги — тут есть где разгуляться фантазии! Можно соорудить пару кораблей и устроить соревнования или морской бой в лужах. Главное — не забыть надеть резиновые сапоги.
2. Отправиться в велопутешествие
Если ваш ребенок уже умеет кататься на велосипеде, вы можете совершить совместную велопрогулку по городу или парку, а если — еще нет, то сейчас самое время научить его это делать. Это непросто, но зато, представьте, какое удовольствие будет испытывать ваш ребенок, когда летом он сможет вместе с друзьями рассекать на велосипеде по двору или на даче!
Главное — во время обучения как следует обезопасьте малыша. Подберите ему правильную защиту: шлем, наколенники, а также выбрать велосипед по росту и возрасту.
3. Музейное воскресенье
Впереди еще несколько музейных воскресений в Таллинне - отличная возможность познакомить ребенка с новым музеем, а заодно насладиться прекрасной погодой во время прогулки по городу. Тем более, сто это совершенно бесплатно.
4. Покорить космос
Хоть День космонавтики уже прошел, все равно можно рассказать ребенку, будь то мальчик или девочка, историю покорения космоса. Кто был первым космонавтом, куда и зачем летали Белка и Стрелка, кто первый совершил высадку на Луну?
Если есть возможность, можно отправиться планетарий и там более подробно и наглядно найти ответы на интересующие вопросы. В любом случае можно вместе посмотреть интересные и красочные документальные фильмы про астрономию и космос, а потом вместе нарисовать свою космическую карту и даже придумать новую планету.
5. Похулиганить
Позвольте себе вместе с ребенком совершить небольшую шалость. Например, утром, выйдя из дома по направлению к школе, сверните с пути и... прогуляйте ее! Такой неожиданный поворот событий наверняка запомнится ребенку, особенно если этот день вы проведете весело и неповторимо: сходите днем в парк, музей, кафе или просто вместе побродите по улицам.
Конечно, не стоит такие вещи вводить в разряд регулярных развлечений, но один раз побаловаться можно.
6. Избавиться от лишнего
Устройте в честь весны большую генеральную уборку: разберите шкафы, освободите квартиру от ненужного хлама и старых вещей. Привлеките к этому занятию ребенка — ему тоже будет интересно поучаствовать. Пусть он переберет свои игрушки, книжки, одежду. Что-то можно отдать в благотворительные фонды, а что-то — отправить на помойку.
7. Организовать субботник
Как правило, весной проводятся общегородские субботники, но вы можете не ждать общего призыва и самостоятельно вместе с ребенком убрать территорию возле дома. Превратите это в веселую игру с заданиями и уровнями, по результату которой всех участником (в первую очередь — ребенка) ждет приз.
8. Сменить интерьер
Может быть, пора добавить ярких красок в интерьер детской комнаты? Или же, наоборот, сделать его более сдержанным, если ребенок подрос и у него поменялась сфера интересов? Обсудите с сыном или дочкой, каких перемен им хотелось бы.
Небольшой ремонт или перестановка в комнате — отличное весеннее занятие.
Помните, что иногда достаточно внести всего лишь несколько дополнительных деталей, чтобы полностью преобразить пространство, вовсе необязательно рушить стены и делать перепланировку квартиры.
9. Составить список литературы
Составьте список книг, которые вы хотите прочитать вместе с ребенком до конца весны. Пусть там будет разнообразная литература, не имеющая отношения к школьной программе: прозаические произведения, стихи, энциклопедии и т.д. Пусть по итогам прочтения каждой книги ребенка ждет небольшой сюрприз.
10. Обновить гардероб
Самое время обновить гардероб! Да, детям тоже иногда хочется яркой весенне-летней одежды, поэтому смело отправляйтесь в магазин за покупкой новых кроссовок со Спайдерменом — для мальчиков или легких плащиков с кружевами — для девочек.
Возможно, кто-то из детишек уже подрос так, что прошлогодняя одежда стала либо мала, либо не соответствует нынешним представлениям о моде. Пусть поход в магазин станет началом нового сезона и подготовкой к летним каникулам.