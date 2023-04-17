Мода и стиль
17.04.2023, 11:41

ФОТО | Легендарная супермодель появилась на страницах Vogue в платье эстонского дизайнера

 
Carmen Dell’Orefice
Carmen Dell’Orefice
ФОТО: ANDREW BURTON | Scanpix

Супермодель Кармен Делль'Орефиче, которая уже в течение 75 лет появляется на обложках различных глянцевых журналов, в апрельском номере чешско-словацкого Vogue демонстрирует творчество эстонского дизайнера Кристины Вийрпалу.

91-летняя Делль'Орефиче занесена в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой продолжительной карьерой. Легендарную супермодель снял для не менее легендарный фотограф Альберт Уотсон.

На одном из снимков модель позирует в платье Kristina Viirpalu Couture. Сама Вийрпалу говорит, что исполнилась ее мечта - попасть на страницы Vogue. Однако это сложный процесс - необходимо было прислать образцы своего творчества, и креативная команда уже выбирала, попадет ли что-то на страницы престижного издания или нет.

Кстати, Кармен Делль'Орефиче желает, чтобы данная съемка стала заключительной съемкой в ее невероятно долгой карьере. Модель дебютировала на обложке Vogue US в далеком 1947 году – тогда ей было всего лишь пятнадцать лет.

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