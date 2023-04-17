ФОТО | Легендарная супермодель появилась на страницах Vogue в платье эстонского дизайнера

91-летняя Делль'Орефиче занесена в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой продолжительной карьерой. Легендарную супермодель снял для не менее легендарный фотограф Альберт Уотсон.

На одном из снимков модель позирует в платье Kristina Viirpalu Couture. Сама Вийрпалу говорит, что исполнилась ее мечта - попасть на страницы Vogue. Однако это сложный процесс - необходимо было прислать образцы своего творчества, и креативная команда уже выбирала, попадет ли что-то на страницы престижного издания или нет.

Кстати, Кармен Делль'Орефиче желает, чтобы данная съемка стала заключительной съемкой в ее невероятно долгой карьере. Модель дебютировала на обложке Vogue US в далеком 1947 году – тогда ей было всего лишь пятнадцать лет.