14.04.2023, 15:40
ФОТО | Стилисты показали, как нужно одеваться в новом сезоне. Смотрите, кто пришел на модный показ в Stockmann(3)
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В четверг в универмаге Stockmann прошло знакомство с новым сезоном и открытие поп-ап магазина праздничной одежды. Стилисты Женя Фокин и Каролин Куузик показали, как нужно одеваться этим летом.
В новом поп-апе Festive Fashion можно найти такие бренды, как By Malina, Ida Sjöstedt, Marella, Silvian Heach, Bruunz Bazaar, Kocca, Vila, Steve Madden, Ted Baker, Högl, Calvin Klein, Dondella, Buckley, Alberto Martini, Nora Norway и Lauren Ralph Lauren. Поп-ап будет открыт до 31 июля.
Смотрите, какие образы подобрали стилисты и кто пришел на мероприятие!