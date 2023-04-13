ARKET, Pinko и другие! В Viru Keskus откроются магазины новых модных брендов

Руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн: „Обновляя центр, мы поставили перед собой цель представить нашим потребителям новые, интересные и ожидаемые бренды на эстонском рынке. Кроме того, основное внимание мы уделили инновациям концепций наших сильных брендов с целью предоставления более современного покупательского опыта. Хотя новостей об открытии новых брендовых магазинов в ближайшие месяцы будет много, рекомендую ознакомиться с весенними коллекциями уже открывшихся магазинов. Несмотря на обширные строительные работы вокруг центра, мы по-прежнему предлагаем отличный уровень шоппинга для десятков тысяч людей каждый день.“





Новыми решениями порадуют гостей открывающийся в ближайшее время GANT. В обновленных магазинах можно найти обновленный ассортимент, самые новые возможности для примерки и тестирования и обновленный дизайн помещений. Так Body Shop предложит природосберегающие упаковочные решения, который один из первых полностью отвечает самым высоким требованиям ЕС. Первым в Эстонии начнет работать бренд ARKET который откроет также и одноименное кафе автором которого является знаменитый в Европе шеф Мартин Берг. Целью нового кафе является способствовать внедрению природосберегающего потребления и поэтому в его меню можно будет найти как лучшие и органические сорта кофе, так и вегетарианское меню и сезонную выпечку и блюда.





„Забота о природе - это тренд, за которым мы следим как во всем центре так и на уровне каждого нашего арендатора. До сегодняшнего дня Viru Keskus является самым природосберегающим центром покупок во странах Балтии, что подтверждено наивысшим платиновым уровнем международного сертификата LEED,“ добавил Когерманн.