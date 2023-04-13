Мода и стиль
13.04.2023, 09:36

ARKET, Pinko и другие! В Viru Keskus откроются магазины новых модных брендов

 
ФОТО: ARKET

В завершающем долговременный ремонт Viru Keskus начнут работать магазины, которых до сих пор не было ни в Эстонии, ни в странах Балтии. Так уже скоро можно будет познакомится со Скандинавским брендом минималистичной моды ARKET, уже открыли свои двери для первых гостей adidasOriginals, Pinko, Under Armour, Guess by Marciano и многие другие уникальные для стран Балтии концепты.

Руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн: „Обновляя центр, мы поставили перед собой цель представить нашим потребителям новые, интересные и ожидаемые бренды на эстонском рынке. Кроме того, основное внимание мы уделили инновациям концепций наших сильных брендов с целью предоставления более современного покупательского опыта. Хотя новостей об открытии новых брендовых магазинов в ближайшие месяцы будет много, рекомендую ознакомиться с весенними коллекциями уже открывшихся магазинов. Несмотря на обширные строительные работы вокруг центра, мы по-прежнему предлагаем отличный уровень шоппинга для десятков тысяч людей каждый день.“


Новыми решениями порадуют гостей открывающийся в ближайшее время GANT. В обновленных магазинах можно найти обновленный ассортимент, самые новые возможности для примерки и тестирования и обновленный дизайн помещений. Так Body Shop предложит природосберегающие упаковочные решения, который один из первых полностью отвечает самым высоким требованиям ЕС. Первым в Эстонии начнет работать бренд ARKET который откроет также и одноименное кафе автором которого является знаменитый в Европе шеф Мартин Берг. Целью нового кафе является способствовать внедрению природосберегающего потребления и поэтому в его меню можно будет найти как лучшие и органические сорта кофе, так и вегетарианское меню и сезонную выпечку и блюда.


„Забота о природе - это тренд, за которым мы следим как во всем центре так и на уровне каждого нашего арендатора. До сегодняшнего дня Viru Keskus является самым природосберегающим центром покупок во странах Балтии, что подтверждено наивысшим платиновым уровнем международного сертификата LEED,“ добавил Когерманн.

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