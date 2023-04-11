Почему мы снимся себе в чужом обличье?

Некоторые люди пугаются таких снов и даже начинают подозревать у себя психическое расстройство. Между тем, подобные вещи вполне закономерны. И, разумеется, у подобных сновидений есть определенная причина.



Личности из подсознания



Прежде всего, наша психика неоднородна, и внутри нас непостижимым образом может уживаться множество „субличностей“. Это вовсе не означает, что вы больны шизофренией.



В бодрствующем состоянии могут проявляться всего одна-две субличности. Допустим, в социальной жизни вы – состоявшийся профессионал, мать, жена и т.д. Но где-то глубоко внутри вы неуверенная в себе девочка. Или креативная личность, жаждущая свободы и экспериментов. Случается по-разному.



Порой субличность настолько „загнана в угол“, что не имеет никакой возможности самовыразиться. И тогда наше подсознание начинает осуществлять это через сны. Оно показывает нам, какие „вторичные личности“ прячутся внутри нас, что они собой представляют и к чему стремятся.



При реальном психическом расстройстве такое происходит наяву: один и тот же человек может ощущать себя одновременно мужчиной и женщиной, стариком и ребенком, представителями разных профессий, социальных прослоек и т.п. Однако в пространстве сновидения это не является патологией. Это всего лишь способ обратить наше внимание на ту или иную сторону нашей собственной личности.



В чужой шкуре



Например, мы снимся себе в образе собственной матери или начальницы, которая отдает приказы. Или в облике своего партнера – супруга или бойфренда. В этом случае мы способны прожить его эмоции – страсть, ревность… Побывав в шкуре другого человека, мы сможем понять, как он к нам относится, осознать мотивы его поступков. Предположим, понять, почему мать или шефиня нас постоянно „кошмарят“. Это может быть связано с их собственной неуверенностью к себе, какими-то страхами, фобиями, желанием самоутвердиться. Или с тем, что им нужны наша энергия, внимание.



Если есть проблемы с партнером, то, побывав у него „внутри“, мы получаем шанс увидеть наши отношения и с его стороны. Снится что вы - кто-то из ваших друзей, знакомых? Это может свидетельствовать о какой-то проблеме, связанной с этим человеком. И она может не касаться непосредственно ваших с ним отношений. Просто, очутившись „в теле“ данного человека, нам проще осознать, что он думает, чувствует, чем руководствуется в своих поступках.



Сны из прошлого



Порой во сне вам может казаться, что вы оказались в далеком прошлом. На вас старомодная одежда, вокруг старинные интерьеры…



Вы можете очутиться в таком сне как в собственном обличье, так и в образе кого-то из близких, вашей прабабушки, например.

Это говорит о том, что вы временно „переселились“ в ее тело.



Если во сне вы являетесь кем-то совсем незнакомым, то это может быть ваше предыдущее кармическое воплощение.



Но бывают и другого рода сны. Скажем, вы видите себя в теле священника или монахини. Возможно, это означает, что наше подсознание подталкивает нас к примирению с текущей ситуацией и обретению душевного спокойствия. Вообще такой сон призывает обратить внимание на душу.



Если мы во сне находится в облике сестры милосердия, это может указывать на проблемы со здоровьем у нас или кого-то из близких.



Если вы видите себя в образе мага или волшебницы, то, возможно, вам следует применить при решении каких-то проблем нестандартный, креативный подход. Эффективными станут неординарные поступки.



Почему здесь присутствует исторический, так сказать, контекст? Вероятно, потому что в прошлом было гораздо проще определить профессиональную и социальную принадлежность человека. И эти архетипы запечатлелись в нашей генетической памяти.



Женщина-кошка



Не так уж редки и наши „превращения“ в животных. В таком случае необходимо обратить внимание на черты, которые присущи данному зверю.



Так, если вы во сне вдруг стали кошкой, то вспомните, что данные существа обитают на стыке двух миров и вообще обладают определенным магическим даром. Возможно, подсознание призывает вас „обнажить“ вашу женскую суть, прислушаться к интуиции.



Если вам снится, что вы стали собакой, то есть смысл вспомнить, что это символ дружбы и верности. Если вы, будучи в облике собаки, бросились кого-то защищать (скорее всего, это тот, кого вы знаете в реальной жизни), то не исключено, что этому человеку действительно требуется ваша помощь.



Лиса традиционно считается у людей плутовкой и хитрюгой. Если вы видите себя во сне лисой, это может означать, что настала пора применить данные качества.