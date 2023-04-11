Калорийная бомба. Как правильно варить овсянку, чтобы не толстеть

Об этих распространенных ошибках рассказывает издание Focus.

„Пятиминутка“ из пакетиков

Подобные хлопья — настоящая палочка-выручалочка для тех, у кого нет времени на долгую готовку. Однако быстрая каша из пакетика, как правило, содержит слишком много сахара. Также в ней присутствуют консерванты и усилители вкуса, которые влияют на чувство сытости и на то, чего и сколько вы будете есть в течение дня.

Чересчур большая порция

Очень многие при приготовлении изначально используют избыточное количество хлопьев. Небольшая горсть ошибочно кажется слишком маленькой, однако готового продукта получается ощутимо больше. И часто в спешке мы съедаем всю порцию, не успев почувствовать сытость. Специалисты рекомендуют брать на завтрак 40-50 граммов и завтракать кашу медленно, чтобы не переедать.

Отказ от фруктов

Добавление фруктов не только улучшит вкус каши, но и понизит ее калорийность за счет уменьшения общего объема. Например, в яблоках много пектина, обеспечивающего чувство сытости, и несколько добавленных в овсянку долек помогут не испытывать чувство голода до обеда. А горстка ягод даст организму полезные витамины.

Добавление сухофруктов

Многие предпочитают есть овсянку с добавлением изюма, кураги, фиников или других сухофруктов, в которых высокое содержание фруктозы — и соответственно, калорий. Поэтому специалисты призывают не увлекаться такими добавками.

Не добавляете белок

Лучшим вариантом для овсяной каши будет ложка орехового масла, творога или йогурта без сахара. Сочетание углеводов и белков позволит надолго сохранить чувство сытости.

Каша на воде

Овсянка на молоке не только вкуснее, но и наиболее полноценна в качестве сытного завтрака — так в нем будет белок, клетчатка и сложные углеводы. Можно использовать и растительные аналоги, но следует учитывать, что кокосовое и миндальное молоко содержат меньше белка, а калорий в них больше, чем в коровьем.