Стилист перечислила 5 самых трендовых курток весны
Стилист-шопер Валерия Малькова рассказала о модном утеплении специально для mail.ru.
Обожаю весну за ее краски – именно в этот сезон хочется нового, экспериментов в образе и цвете.
Ну что ж, давайте посмотрим, какие куртки будем выбирать и носить этой весной. Я постаралась выбрать на любой вкус.
Кожаный бомбер, рубашка из экокожи или цветная косуха
В разряде кожаных изделий можно отметить сразу несколько фаворитов: удлиненная рубашка из экокожи, ультракороткая цветная косуха и бомбер.
Какой предмет гардероба выбрать, решать вам, но я могу подсказать наиболее выигрышные варианты для вашего стильного образа: косуха плюс широкие джинсы. Рубашка будет хороша в многослойном образе с футболкой и обычной рубашкой, в дополнение к мини-юбке. Кожаный бомбер – с брюками карго или джинсами, но уже по фигуре.
Цветные, объемные и укороченные пуховики
Если вы любительница объема, радуйтесь: такие модели остаются с нами, но длина немного укорачивается.
Такие пуховики идеально сочетаются с высокой посадкой юбок и брюк, а также с широкими джинсами, кожаными брюками, легинсами или брюками карго. Не забываем и про актуальную мини-юбку. Такой комплект хорошо дополнить высокими сапогами.
Удлиненные джинсовки оверсайз
Их мы, конечно, не сразу наденем, но с устойчивыми теплыми деньками джинсовка придется очень кстати: деним – прекрасный спутник вещей в любом гардеробе. Отлично сочетается с вещами других фактур, дополнит любой образ.
Актуальны в образе тотал-джинс, с ультрамини, которые еле выглядывают из-под джинсовки, с сапогами и кроссовками. Главное отличие джинсовок сезона 2023 – это варенка с потертостями и „следами“ носки.
Бомбер
Классический бомбер претерпел трансформацию в своем восшествии на модный Олимп: изначально это была куртка пилота, изготовленная из непродуваемой и непромокаемой ткани.
Крой этой куртки так полюбился нам, девушкам, что мы быстренько одолжили ее у мужчин. Теперь мы можем увидеть бомберы, выполненные из разных материалов, разного цвета и длины, c нашивками и отстрочками, с застежкой на кнопках или на молнии, с отделкой мягкими резинками или без них.
Как носить и с чем сочетать? Отпустите все правила и позвольте себе свободу в образе: просто выбирайте тот, который вдохновляет вас на смелость быть собой.
Стеганое пальто
Как альтернатива шерстяному: они и легкие, и теплые, и не жалко в слякоть надеть. На лекции, посвященной базовому гардеробу, студенты школы, в которой я преподаю, единогласно внесли его в список. Такая модель может быть кроя оверсайз или по фигуре, до середины бедра, а-ля рубашка, или длинным.
Размер стежки также варьируется от мелкого до крупного. Выбор будет зависеть от той одежды, на которую вы надеваете пальто: насколько она объемна и какова ее длина.
Цвет выбирайте тот, который гармонирует с цветом вашей кожи, ведь весной так хочется выглядеть свежо.