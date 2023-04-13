Стилист перечислила 5 самых трендовых курток весны

Обожаю весну за ее краски – именно в этот сезон хочется нового, экспериментов в образе и цвете.

Ну что ж, давайте посмотрим, какие куртки будем выбирать и носить этой весной. Я постаралась выбрать на любой вкус.

Кожаный бомбер, рубашка из экокожи или цветная косуха

В разряде кожаных изделий можно отметить сразу несколько фаворитов: удлиненная рубашка из экокожи, ультракороткая цветная косуха и бомбер.

Какой предмет гардероба выбрать, решать вам, но я могу подсказать наиболее выигрышные варианты для вашего стильного образа: косуха плюс широкие джинсы. Рубашка будет хороша в многослойном образе с футболкой и обычной рубашкой, в дополнение к мини-юбке. Кожаный бомбер – с брюками карго или джинсами, но уже по фигуре.

Цветные, объемные и укороченные пуховики

Если вы любительница объема, радуйтесь: такие модели остаются с нами, но длина немного укорачивается.

Такие пуховики идеально сочетаются с высокой посадкой юбок и брюк, а также с широкими джинсами, кожаными брюками, легинсами или брюками карго. Не забываем и про актуальную мини-юбку. Такой комплект хорошо дополнить высокими сапогами.

Удлиненные джинсовки оверсайз

Их мы, конечно, не сразу наденем, но с устойчивыми теплыми деньками джинсовка придется очень кстати: деним – прекрасный спутник вещей в любом гардеробе. Отлично сочетается с вещами других фактур, дополнит любой образ.

Актуальны в образе тотал-джинс, с ультрамини, которые еле выглядывают из-под джинсовки, с сапогами и кроссовками. Главное отличие джинсовок сезона 2023 – это варенка с потертостями и „следами“ носки.

Бомбер

Классический бомбер претерпел трансформацию в своем восшествии на модный Олимп: изначально это была куртка пилота, изготовленная из непродуваемой и непромокаемой ткани.

Крой этой куртки так полюбился нам, девушкам, что мы быстренько одолжили ее у мужчин. Теперь мы можем увидеть бомберы, выполненные из разных материалов, разного цвета и длины, c нашивками и отстрочками, с застежкой на кнопках или на молнии, с отделкой мягкими резинками или без них.