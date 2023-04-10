10.04.2023, 11:00
ФОТО | Монархи оценили! Одежду эстонского дизайнера Lilli Jahilo уже не раз надевает принцесса Швеции(1)
ФОТО: | Vida Press
Творчество эстонского дизайнера Лилли Яхило завоевало сердце шведской королевской семьи. Принцесса Швеции София уже не раз появляется на публике в нарядах от Lilli Jahilo.
Ее величество принцесса София в декабре выбрала платье от Lilli Jahilo для посещения праздничного банкета в Стокгольме в честь лауреатов Нобелевской премии.
Совсем недавно София вновь появилась на публике в одежде эстонского бренда. На Всемирной ассамблее дислексии в Нью-Йорке она была в белом джампсьюте Lilli Jahilo.