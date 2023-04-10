Мода и стиль
10.04.2023, 11:00

ФОТО | Монархи оценили! Одежду эстонского дизайнера Lilli Jahilo уже не раз надевает принцесса Швеции

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Rootsi printsess Sofia ja prints Carl Philip
Rootsi printsess Sofia ja prints Carl Philip
ФОТО: Pontus Lundahl/TT/Shutterstock | Vida Press

Творчество эстонского дизайнера Лилли Яхило завоевало сердце шведской королевской семьи. Принцесса Швеции София уже не раз появляется на публике в нарядах от Lilli Jahilo.

Ее величество принцесса София в декабре выбрала платье от Lilli Jahilo для посещения праздничного банкета в Стокгольме в честь лауреатов Нобелевской премии.

Совсем недавно София вновь появилась на публике в одежде эстонского бренда. На Всемирной ассамблее дислексии в Нью-Йорке она была в белом джампсьюте Lilli Jahilo.

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