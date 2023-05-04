„Сыграем?“ Почему ребенка обязательно надо научить игре в шахматы

Шахматы — это высокоинтеллектуальная стратегическая игра, которая позволяет нашим детям развивать множество востребованных навыков, которым можно учить с раннего возраста, и которые позволят вашему ребенку преуспеть как в классе, так и в реальном мире. Шахматы открывают диалог между молодыми и старыми, это язык сам по себе, который позволяет тем, кто умеет играть, находить точки соприкосновения, независимо от возраста или родного языка игрока. В эту игру играют во всем мире, в нее можно играть даже с тем, чей язык вам незнаком, или с тем, с кем вы никогда бы не нашли точек соприкосновения в обычной повседневной жизни.



А еще:



Шахматы улучшают IQ



Излишне говорить, что шахматы напрямую связаны с интеллектом. Согласно сообщениям, IQ шахматного гроссмейстера Гарри Каспарова составляет 135. По результатам одного из западных исследований среди 4 тыс. студентов, после нескольких месяцев обучения шахматам наблюдалось изменение общего IQ студентов в большую сторону. Другое исследование, проведенное в 2016 году учеными Мичиганского государственного университета, также показало, что шахматные навыки тесно связаны с интеллектом.



Улучшают логику и навыки решения проблем



Шахматы – не просто игра, в которой надо двигать фигуры. В шахматах у ребенка оттачиваются навыки решения задач. Положение шахматных фигур на доске означает трудности и препятствия, и перемещение каждой фигуры, как и подборка защит и стратегий, похоже на поиск выхода из жизненных проблем.



В игре в шахматы ребенок должен научиться принимать решения из множества вариантов. Однако он должен оценить результаты определенных действий или ходов и последовательность игры, которая будет вытекать из каждого из этих вариантов, прежде чем сделать свой выбор.



Учит самообладанию и собранности



В игре в шахматы нельзя уйти, проявив агрессию, физически оттеснив противника или нанеся ему удар. Вы можете победить своего противника, только оставаясь хладнокровным, спокойным и собранным. Ребенок учится сохранять спокойствие и собранность, находя пути решения проблемы.



Оттачивает память



Шахматы и память идут рука об руку. Ведь это игра, в которой нужно разучивать, запоминать стратегии и виды защит, запоминать ходы (не один, а несколько!). Иногда даже приходится вспоминать прошлые ходы и партии, чтобы хорошо играть. Запоминание фигур, ходов и возможных контрходов противника делает память ребенка более объемной.



Развивает творческие способности



Игра в шахматы включает в себя творческий подход. Шахматы — это игра, в которой изобретаются различные возможности перемещения фигур, и существуют сотни и тысячи способов сделать это. Простое заучивание в шахматах не поможет. Чтобы побеждать в соревнованиях и турнирах, вам необходимо стратегически планировать свои действия с учетом ответных действий вашего противника.



Учит планированию и дисциплине



В то время как каждый вид спорта прививает эти навыки ребенку, в случае с шахматами все немного иначе.



В каждой игре вы найдете свои сильные и слабые стороны, и это зависит от вашего противника. Неоднократные попытки добиться успеха в чем-то разными путями вырабатывают в вас способность планировать свои действия и правильно вырабатывать стратегию. Шахматы позволяют детям рассматривать как мелкие детали, так и смотреть на долгосрочные цели, которых они хотят достичь на доске, чтобы планировать свои ходы и успешно играть. Как правило шахматист планирует несколько ходов вперед в ответ на множество сценариев, доступных его противнику.



Умение правильно планировать что-либо проистекает из дисциплины. Шахматы — это игра по жестким правилам. Регулярная практика, выполнение шахматных инструкций воспитывает в ребенке дисциплину, что играет большую роль и в учебе.



Дети также учатся дисциплине и терпению, играя в шахматы, потому что импульсивность заставит игрока быстро проиграть. Детей учат оценивать ситуации, а не делать быстро первое, что придет в голову.



Развивает математические навыки и концептуальное мышление



Шахматы заставляют детей использовать оба полушария мозга. Из-за стратегического характера игры, которая зависит как от распознавания объектов, так и от распознавания образов, во время игры „упражняются“ как левое, так и правое полушарие. Этот процесс схож с навыками, необходимыми для решения сложных математических задач. Со временем дети научатся мыслить абстрактно и смогут не только распознавать закономерности в игре, но и применять эти продвинутые навыки распознавания к закономерностям в различных ситуациях, таких как высшая математика.



Шахматы — это и источник удовольствия, и бесценный образовательный инструмент. В то время как навыки, которым обучают шахматы, стимулируют ум и развитие вашего ребенка, они также прививают им любовь к обучению, потому что они развивают нужные способности во время игры. Дети, играющие в шахматы, лучше решают проблемы и принимают решения. Все эти образовательные компоненты заключены в игру, позволяющую детям весело проводить время, неосознанно совершенствуя свои навыки.