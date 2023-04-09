Как объяснить ребенку, откуда берутся дети: руководство для родителей

4. Ориентируйтесь на возраст. В зависимости от уровня психологического развития ребенка информацию нужно подавать по-разному.

3. Уточните детали. Прежде чем объяснить ребенку, откуда берутся и как рождаются дети, выясните, о чем малыш уже знает и после чего у него возникла заинтересованность. Для дальнейшего разговора очень важен контекст.

2. Посмотрите на ситуацию глазами ребенка. Чтобы не впадать в ступор, запомните — дети видят мир иначе. Они не смотрят на этот вопрос через призму секса. У малыша нет цели поставить вас в неловкое положение — для него вопрос „Откуда берутся дети?“ равносилен вопросу „Почему идет дождь?“.

1. Не паникуйте. Понимаем — скорее всего, вы думали о том, какой ингредиент добавить в бульон следующим. И уж точно в этот момент ваши мысли не крутились вокруг вопроса деторождения. Ну что ж, придется переключиться. Но для начала постарайтесь успокоиться — ничего страшного не произошло.

Свершилось. Вы спокойно готовите суп на кухне — и тут как гром среди ясного неба рядом возникает ваш ребенок и спрашивает: „А откуда берутся дети?“

Некоторым родителям повезет — и неожиданный вопрос застанет их в спокойной и привычной домашней обстановке. Другим придется придумывать, как рассказать ребенку, откуда берутся дети, стоя у кассы супермаркета с полной тележкой продуктов и длинной очередью за спиной — бывает и такое.

В среднем дети начинают интересоваться пикантным вопросом в шесть лет, но иногда это случается раньше — в зависимости от обстоятельств. Например: четырехлетняя Маша увидела соседку с новорожденным ребенком во дворе дома, пятилетний Слава невольно подслушал разговор взрослых или подростков на улице, а шестилетняя Катя воодушевилась известием о появлении братика.

Сразу успокоим разволновавшихся родителей — это абсолютно нормальный и закономерный вопрос: ребенок растет и познает мир во всех его проявлениях. А то, что он обратился за ответом к маме или папе, сигнализирует о высоком уровне доверия в семье. Отличный повод для радости, пишет mail.ru .

5. Не перегружайте информацией. Отвечайте только на конкретный вопрос. Бессмысленно проводить длинную лекцию, к которой, скорее всего, не готовы ни вы, ни ребенок. Дайте ему возможность постепенно усвоить новые знания.

6. Очертите границы. Не забудьте напомнить, что такие темы стоит обсуждать с близкими людьми, а не со всеми подряд.

7. Покажите любовь. Чтобы разговор оставил приятный след, дайте понять, что вы очень счастливы быть родителем вашего сына или дочери. Отметьте, что его (ее) рождение — очень важный и ценный этап вашей жизни.

Ответы для разных возрастов

3–4 года

Вдаваться в подробности не нужно. Расскажите, что дети — результат слияния маминой яйцеклетки и папиного сперматозоида. Но не акцентируйте внимание на процессе зачатия и не объясняйте ребенку, откуда именно рождаются дети.

Не стоит рассказывать сказки ни про „домик“ в мамином животе, ни про „семечко“, из которого получается будущий человек.

Можно для начала дать ребенку максимально простой ответ, например: „Малыш появляется от мамы и папы, у мамы из животика“. И дальше усложняйте этот ответ по мере необходимости, исходя из вопросов ребенка.

А истории про „домик“ могут вводить в заблуждение. Лучше потом сказать, что малыш играет пуповиной в мамином животе, ему там тепло, хорошо и влажно. Но в этом возрасте (3–4 года) такую информацию можно выдать по мере запроса, а не сразу. Иногда простого самого ответа достаточно (особенно если вопрос застал вас в очереди в магазине).

5–7 лет

Называйте вещи своими именами, не говорите метафорами, которые не ясны без контекста. Рассказывайте спокойно, без лишней эмоциональной окраски. Для большей ясности можете показать иллюстрации строения репродуктивной системы и половых органов человека. Они есть в детских энциклопедиях.

8–10 лет