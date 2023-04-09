Как объяснить ребенку, откуда берутся дети: руководство для родителей
Рано или поздно наступает момент, когда ребенок спрашивает: „Мам, пап, откуда берутся дети?“ Чтобы эта ситуация не спровоцировала у вас скачок давления, рекомендуем заранее продумать ответ. О том, как построить разговор, рассказала психолог клиник DocDeti и DocMed Ольга Викторова.
Сразу успокоим разволновавшихся родителей — это абсолютно нормальный и закономерный вопрос: ребенок растет и познает мир во всех его проявлениях. А то, что он обратился за ответом к маме или папе, сигнализирует о высоком уровне доверия в семье. Отличный повод для радости, пишет mail.ru.
В каком возрасте рассказать ребенку, откуда берутся дети
В среднем дети начинают интересоваться пикантным вопросом в шесть лет, но иногда это случается раньше — в зависимости от обстоятельств. Например: четырехлетняя Маша увидела соседку с новорожденным ребенком во дворе дома, пятилетний Слава невольно подслушал разговор взрослых или подростков на улице, а шестилетняя Катя воодушевилась известием о появлении братика.
Наступление момента „икс“ предугадать невозможно.
Некоторым родителям повезет — и неожиданный вопрос застанет их в спокойной и привычной домашней обстановке. Другим придется придумывать, как рассказать ребенку, откуда берутся дети, стоя у кассы супермаркета с полной тележкой продуктов и длинной очередью за спиной — бывает и такое.
С чего начать разговор
Свершилось. Вы спокойно готовите суп на кухне — и тут как гром среди ясного неба рядом возникает ваш ребенок и спрашивает: „А откуда берутся дети?“
1. Не паникуйте. Понимаем — скорее всего, вы думали о том, какой ингредиент добавить в бульон следующим. И уж точно в этот момент ваши мысли не крутились вокруг вопроса деторождения. Ну что ж, придется переключиться. Но для начала постарайтесь успокоиться — ничего страшного не произошло.
2. Посмотрите на ситуацию глазами ребенка. Чтобы не впадать в ступор, запомните — дети видят мир иначе. Они не смотрят на этот вопрос через призму секса. У малыша нет цели поставить вас в неловкое положение — для него вопрос „Откуда берутся дети?“ равносилен вопросу „Почему идет дождь?“.
3. Уточните детали. Прежде чем объяснить ребенку, откуда берутся и как рождаются дети, выясните, о чем малыш уже знает и после чего у него возникла заинтересованность. Для дальнейшего разговора очень важен контекст.
4. Ориентируйтесь на возраст. В зависимости от уровня психологического развития ребенка информацию нужно подавать по-разному.
5. Не перегружайте информацией. Отвечайте только на конкретный вопрос. Бессмысленно проводить длинную лекцию, к которой, скорее всего, не готовы ни вы, ни ребенок. Дайте ему возможность постепенно усвоить новые знания.
6. Очертите границы. Не забудьте напомнить, что такие темы стоит обсуждать с близкими людьми, а не со всеми подряд.
7. Покажите любовь. Чтобы разговор оставил приятный след, дайте понять, что вы очень счастливы быть родителем вашего сына или дочери. Отметьте, что его (ее) рождение — очень важный и ценный этап вашей жизни.
Ответы для разных возрастов
3–4 года
Вдаваться в подробности не нужно. Расскажите, что дети — результат слияния маминой яйцеклетки и папиного сперматозоида. Но не акцентируйте внимание на процессе зачатия и не объясняйте ребенку, откуда именно рождаются дети.
Не стоит рассказывать сказки ни про „домик“ в мамином животе, ни про „семечко“, из которого получается будущий человек.
Можно для начала дать ребенку максимально простой ответ, например: „Малыш появляется от мамы и папы, у мамы из животика“. И дальше усложняйте этот ответ по мере необходимости, исходя из вопросов ребенка.
А истории про „домик“ могут вводить в заблуждение. Лучше потом сказать, что малыш играет пуповиной в мамином животе, ему там тепло, хорошо и влажно. Но в этом возрасте (3–4 года) такую информацию можно выдать по мере запроса, а не сразу. Иногда простого самого ответа достаточно (особенно если вопрос застал вас в очереди в магазине).
5–7 лет
Называйте вещи своими именами, не говорите метафорами, которые не ясны без контекста. Рассказывайте спокойно, без лишней эмоциональной окраски. Для большей ясности можете показать иллюстрации строения репродуктивной системы и половых органов человека. Они есть в детских энциклопедиях.
8–10 лет
Помимо ответа на главный вопрос уделите внимание физиологии. Девочку морально подготовьте к развитию молочных желез и появлению менструации. Объясните, почему она происходит и для чего нужна, что нужно делать после ее появления. Мальчику важно рассказать об эрекции и поллюциях, сути и причинах этих явлений.
Желательно, чтобы с ребенком разговаривал родитель одного с ним пола — так будет проще избежать смущения.
11–16 лет
Чаще всего подростки уже знают все о процессе зарождения новой жизни. Сделайте упор на важность контрацепции, расскажите о рисках раннего начала половой жизни, о нежелательной беременности, венерических заболеваниях и т.п. Будьте открыты и создайте спокойную доверительную атмосферу для диалога.
Если не справляетесь с задачей самостоятельно, обратитесь к обучающим книгам или фильмам.
Когда нужно самим завести разговор с ребенком
Бывают экстренные ситуации, когда не стоит ждать возникновения интереса у ребенка и необходимо брать инициативу в свои руки. Например:
Сын или дочь стал(а) невольным свидетелем полового акта родителей (или других значимых взрослых). Это может оставить отпечаток на детской психике — лучше сразу прояснить все волнующие моменты.
Дети прочитали книгу, посмотрели фильм или ролик в интернете, где описывался (показывался) половой акт или другие откровенные сцены.
Ребенок стал жертвой или свидетелем сексуализированного насилия. Ситуация требует незамедлительного разговора и работы с психологом, который поможет восстановить ментальное здоровье.
Типичные ошибки родителей
1. Избегание
Некоторые мамы и папы уверены — если игнорировать вопрос и не объяснять ребенку, откуда появляются дети, рано или поздно он устанет его задавать и отстанет. Это не так. Малыш либо выждет какое-то время и снова придет к вам с той же темой (даже если это будет десятая попытка, и именно в этот момент вы находитесь в гостях у родственников), либо получит ответ от кого-то другого. Опасность такого расклада заключается в следующем:
неизвестно, насколько деликатно донесет информацию другой человек и что именно он расскажет;
доверие к вам как к авторитетному взрослому будет подорвано. Возможно, в перспективе обращаться к вам с подобными сокровенными темами ребенок не захочет, считая их табуированными в семье.
2. Фантазии
Рассказы о том, что младенца принесли аисты, нашли в капусте, и другие похожие сказки — давно не актуальны. Достаточно быстро малыш поймет, что его обманули. Доверие к родителям после таких открытий может пошатнуться.
3. Стыд
Самое неправильное, что способен сделать родитель вместо того, чтобы объяснить ребенку, откуда берутся дети, — пристыдить его.
Таким образом, вы покажете, что ребенок делает что-то ужасное, поднимая подобные темы.
Нередки ситуации, когда мамы и папы говорят, что подобное спрашивать (узнавать, читать) нельзя, при этом не объясняя почему. Любопытство остается неудовлетворенным, малыш не понимает, в чем его вина. Это может сильно ударить по его уверенности в себе, восприятию тела (в частности — половых органов) и открытости в отношениях с родителями.
4. Откладывание
Не стоит откладывать тему в долгий ящик. Психологи рекомендуют проводить беседы не позже 9–10 лет. Если же вашему сыну или дочери уже 11, 12 или даже 13 лет, а вопросы он (она) по-прежнему не задает — скорее всего, ответ дали сверстники или открытые источники, без вашего „фильтра“. И это не очень хорошо по следующим причинам:
Неизвестно, насколько полученная информация соответствует возрасту ребенка. Особенно если ее любезно предоставили „авторитетные“ школьники.
Если родители или другие значимые взрослые совершенно не занимались половым воспитанием ребенка, он может быть недостаточно осведомлен о рисках раннего начала половой жизни. Как следствие — возможные проблемы с репродуктивным здоровьем или нежелательная беременность.
Если вовремя не познакомить ребенка с „правилом трусиков“ и полностью игнорировать половое воспитание, вы увеличиваете риск того, что ребенок может стать жертвой сексуализированного насилия. И, более того, он даже не расскажет родителям о случившемся, поскольку будет считать это постыдным. В перспективе его ждут серьезные проблемы как с физическим, так и с ментальным здоровьем.
Полезные книги
Если родителям необходимо объяснить ребенку, откуда появляются дети, на помощь могут прийти книги и энциклопедии о строении человеческого тела и процессе зарождения новой жизни. Они адаптированы под особенности психики детей разных возрастов. Вы можете дать их сыну или дочери или прочесть самостоятельно, чтобы иметь в голове „шпаргалки“, составленные специалистами.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста:
„Кто у мамы в животике“, Ларс Данесков.
„Интимный ликбез с родителями и без“, Юлия Ярмоленко.
„Рождение“, Элен Дрювер.
Для подростков:
„Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте“, Любовь Климова (о взрослении девочек).
„У тебя мужское достоинство“, Ник Фишер (о созревании мальчиков).
„Мое тело меняется“, Джерри Бэйли (о взрослении и физиологических изменениях тела).
Для родителей:
„Как говорить с детьми о сексе“, Лидия Пархитько (энциклопедия о грамотном половом воспитании детей).
„Половое воспитание детей. Что и как мы должны объяснить своему ребенку“, Лев Кругляк.
„Откуда берутся дети. Простой способ рассказать ребенку, кто мы, чем отличаемся и как появляемся на свет“, Евгений Кащенко.
Заключение
Не бойтесь вопроса „откуда появляются дети?“ — это обычный этап взросления. Будьте честны и открыты. Не заставляйте сына или дочь испытывать стыд и смущение. Обсуждение таких тем влияет не только на дальнейшее психологическое и эмоциональное развитие ребенка, но и на уровень доверия в семье.