Вещи, которые сразу выдадут вашу низкую самооценку

Total black

Не спорим, в какой-то момент total black был на пике и многим женщинам действительно идет такой образ. Однако если вы не готовы придерживаться данной световой гаммы постоянно и не планируете следить за трендами, просто выбирая рандомные черные вещи, от такого образа точно стоит отказаться. Еще хуже, если ваш темный образ будет бесформенным — вы буквально всем своим видом „кричите“, что ваша самооценка страдает.

Все лучшее сразу

Другая крайность — вы не можете определиться, что надеть, и выбираете самые яркие и акцентные вещи для одного образа. Возможно, это ваш стиль, но все же, если вы хотите держаться в рамках трендов и не заставлять людей в недоумении сворачивать головы вам вслед, подумайте несколько раз, прежде чем снова будете создавать суперяркий образ. Следите за количеством и качеством аксессуаров, а также не переусердствуйте с принтами. Обилие акцентных моментов также говорит о проблемах с самооценкой.

Пончо

Помимо того, что пончо — уже далеко не тренд, такая одежда скрывает вашу фигуру полностью. И нет, вы не скрываете лишнее, а наоборот подчеркиваете объемы, добавляя даже там, где все и так нормально. Трудно представить трендовый образ, куда бы идеально вписалось пончо, да еще и блузка-пончо из тонкого материала. Скорее всего, вам есть чем похвастаться — талия или декольте. Подчеркните один из этих моментов, этого не нужно бояться.