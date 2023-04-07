07.04.2023, 12:00
ФОТО | Они сделали это снова! Gucci и Adidas выпустили новую совместную коллекцию одежды(2)
Свою первую коллаборацию люксовый модный дом и легендарный спортивный бренд представили в феврале 2022 года.
В коллекции сочетаются культовые три полоски Adidas и классический стиль, цвета и логотип Gucci.
Коллекция включает в себя различные модели обуви, а также одежду и аксессуары как для мужчин, так и для женщин.
Кроссовки из коллаборации двух брендов были замечены, например, на голливудском актере Брэде Питте.
Источник: Elle