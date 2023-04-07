Мода и стиль
07.04.2023, 12:00

ФОТО | Они сделали это снова! Gucci и Adidas выпустили новую совместную коллекцию одежды

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Gucci ja Adidase esimese ühise kollektsiooni moeshow
Gucci ja Adidase esimese ühise kollektsiooni moeshow
ФОТО: Anthea Simms | Vida Press

Первую коллаборацию Gucci и Adidas смели из магазинов чуть ли не моментально. Никто не знал, будет ли после этого конец их сотрудничеству, но, к счастью для фанатов, бренды выпустили еще одну совместную коллекцию.

Свою первую коллаборацию люксовый модный дом и легендарный спортивный бренд представили в феврале 2022 года.

В коллекции сочетаются культовые три полоски Adidas и классический стиль, цвета и логотип Gucci.

Коллекция включает в себя различные модели обуви, а также одежду и аксессуары как для мужчин, так и для женщин.

Кроссовки из коллаборации двух брендов были замечены, например, на голливудском актере Брэде Питте.

Brad Pitt kandmas Gucci ja Adidase koostöös valminud tosse

Источник: Elle

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